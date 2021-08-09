Ученые: Недалеко от Солнечной системы найдена звезда, похожая на наше Солнце 9.08.2021, 17:15

Звезда Kappa 1 Ceti имеет примерно такую же массу и температуру.

Специалисты из НАСА зафиксировали звезду, которая находится всего лишь в 30 световых годах от нашей Солнечной системы.

Светило назвали «близнецом» Солнца. При этом звезда намного моложе, чем наше Солнце. Об этом сообщает Astrophysical Journal (перевод - «Новости Планеты»).

Звезда Kappa 1 Ceti имеет примерно такую же массу и температуру, как Солнце, но при этом возраст объекта не превышает 750 миллионов лет. Стоит отметить, что звезда из нашей системы имеет возраст около 4,6 миллиардов лет. Находится обнаруженная звезда в созвездии Кита и она относится к числу желтых карликов. Объект вращается достаточно быстро. Один оборот выполняется буквально за девять дней.

Команда провела корректирование моделей Солнечной системы, которые существуют на сегодняшний день. Они попытались определить, как могут в дальнейшем меняться основные характеристики Kappa 1 Ceti. Все знают о том, что молодые звезды отличаются высоким показателем активности. Они испускают множество мощных потоков высокоэнергетической плазмы, которая влияет на те планеты, которые находятся по близости. Ученые считают, что вспышки такого характера могут вполне быть катализаторами для того, чтобы зародился органический материал. Но если звездный ветер будет иметь слишком большую силу, то он, наоборот, уничтожит все, что находится вокруг.

В самом начале своей жизни наше Солнце вращалось быстрее практически в три раза. Его магнитное поле было невероятно сильным, а потоки высокоэнергетических частиц в несколько раз мощнее. Это могло спровоцировать зарождение жизни на нашей планете. В свою очередь Венера, которая находится ближе к Солнцу, осталась без атмосферы и стала пустыней.

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