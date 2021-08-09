Киберпартизаны опубликовали аудиозапись, где предполагаемые убийцы Романа Бондаренко обсуждают «операцию» 27 9.08.2021, 17:34

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Никто не забыт, ничто не забыто.

В телеграм-канале «Киберпартизаны» появилась запись телефонных разговоров между людьми, голоса которых похожи на пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт, командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабу и боксера Дмитрия Шакуту. Люди на записи обсуждают свои визиты в протестно настроенные дворы Минска.

Стоит отметить, что именно Наталья Эйсмонт и Дмитрий Шакута находились в одном из дворов, где был 11 ноября был избит до смерти минчанин Роман Бондаренко.

Zerkalo.io пересказывает некоторые моменты выложенных разговоров.

Первая выложенная запись: «Надеюсь, что сегодня „охота“ ваша будет удачной»

В первом выложенном ролике, предположительно, Наталья Эйсмонт и Дмитрий Балаба обсуждают «вечерние выезды». Разговор произошел в 19.32 2 ноября 2020 года.

В диалоге человек с голосом, похожим на командира ОМОН, отмечает, что отправится на выезд «после службы», а женщина с голосом, похожим на пресс-секретаря Александра Лукашенко, отвечает: «Мы тоже поедем, но мы не поздно поедем». Кто имеется в виду под «мы», неизвестно. Предположительно Наталья Эйсмонт предлагает человеку с голосом, похожим на Дмитрия Балабу, «договориться о концепции».

— Так, может быть, мы заедем в какой-нибудь самый-самый жесткий двор? — спрашивает женский голос. — Ну, сами. Мы своей компанией.

— Давайте. А я подстрахую, буду где-то рядом, — отвечает голос, похожий на Дмитрия Балабу.

— Когда нас уже побьют, но еще не до смерти, — слышен женский смех, после начинается и мужской.

— Хорошо, договорились. Где вы предполагаете, что [двор] самый жесткий? У вас информации больше.

— Нет, думаю, у вас информации больше. Как варианты типа… Ну, понятно, что «Мегаполис» — это наша постоянная точка. Ну еще, я не знаю, может быть, какой-то «Каскад», Боровая и вот туда же съездить — на площадь Перемен, где мы были в прошлый раз на Червякова. Только пораньше, посмотреть, что там они…

После этого, предположительно, Дмитрий Балаба отвечает, что он «все равно будет где-то в центре крутиться». Также мужской голос сказал, что он помнит о неких двух людях. О ком идет речь, из разговора неясно.

— Я знаю, что вы абсолютно серьезно относитесь к этим вещам. И я надеюсь, что сегодня «охота» ваша будет удачной, — обращается мужчина к, предположительно, Наталье Эйсмонт. — Но мы же тоже не сидим на месте.

— Просто в пятницу, когда мы ездили… Или когда мы ездили, в субботу? Как вы сказали, сейчас в Красную книгу «змагар» занесен — это очень редкий фрукт. Это абсолютно точно. Но бусов кружилось по городу разных — ваших, не ваших, не знаю — очень немало. Так мы уже возмущались, что конкуренты нам мешают работать, — снова смеется женщина.

— Матч перебивают, это так называется, — говорит голос, похожий на Дмитрия Балабу. После прощаний на этом разговор заканчивается.

Вторая запись: «Девчонки пойдут срезать „на живца“»

На второй записи «киберпартизаны» указали время и дату: 2 ноября 2020 года. На часах, как они утверждают, 20.15.

— Дмитрий Владимирович, даю Шакуте Дмитрию трубку свою. Он объяснит вам, куда мы, — разговор начинается женским голосом.

— Алле, добрый вечер, — говорит голос, похожий на Дмитрия Шакуту. — Это вот <…>, где вчера работали вы там где эти «Куропаты». <…> Мы пойдем туда на Старозаславскую [трассу], где эти таунхаусы, там вдоль заборов метров 50, может, они там все позаклеивали. Суть такая: девчонки пойдут срезать «на живца» и там уже…

Голос, похожий на Дмитрия Балабу, говорит, что все понял. Предположительно, Дмитрий Шакута сообщает, что скоро они будут выезжать «с Дроздов, отсюда, с резиденции» и будут на месте «минут через 20−30».

Третья запись: «А давайте загонную охоту»

На третьей записи «киберпартизаны» тоже поставили время и дату: 2 ноября 2020 года, почти 9 вечера. То есть разговор происходил менее чем через час после второй записи.

— Целую. <…> Это я тут разговариваю, это хоккеисты так, — запись начинается с женского голоса.

— Что там у вас, Наталья Николаевна? — обращается, вероятно, к Наталье Эйсмонт мужской голос.

— Едем в Новую Боровую — все чисто в нашей точке.

— Тишина вообще… Я говорю: вымирающий вид!

— Ну что-то надо сделать, давайте их как-нибудь вытягивать, — говорит женщина.

— Блин, давайте загонную охоту. Сейчас вот моя группа на вас погонит откуда-нибудь, — предлагает мужчина, чей голос похож на Дмитрия Балабу.

— Не-не, давайте лучше мы их, — смеется женщина, чей голос похож на Наталью Эйсмонт. — Мне, если честно, не хочется, чтобы вы мотались за нами вхолостую.

— Ребята — это дежурная группа моя, поэтому никаких проблем нет. Ну как сказать, это боевая группа, сейчас задач нет по применению. Не переживайте.

— Я переживала, когда в два или полтретьего ночи на Площади Перемен с субботы на воскресенье уезжали, я, честно говоря, переживала, что не подошла их и не поблагодарила. Они там некоторых указками лазерными так очень раздражали, когда мы резали ленты резали. В конце там все-таки стали вопеть, — слышно, что женщина смеется, мужчина тоже усмехается.

— А знаете, где я сегодня еще видел ленточки? — спрашивает мужчина, чей голос похож на Дмитрия Балабу. — На Грушевке проезжал, вот как в ГАИ ехать, там новые дома.

— Поняла. Ну, Дмитрий, ленточки — это же вторичное. Нам нужны головы!

— Я знаю, что там нужно. Однозначно.

— Ну, мы туда съездим, проедемся и посмотрим — сейчас в Боровую, потом, наверное, на эту площадь Перемен. По основным точкам.

В конце разговора голос, похожий на Дмитрия Балабу, желает женщине «удачной охоты». Собеседники советуют друг другу беречь себя.

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