Какие квартиры с ремонтом продаются в Минске дешевле $45 тысяч 2 9.08.2021, 17:32

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Жилье формата «въехал и живи».

Риелторы неустанно повторяют, что цены в рекламе едва ли отражают реальное положение вещей на рынке. Часто торг достигает несколько тысяч долларов, а по данным НКА, двушки в Минске уже продаются по $30 тыс.

«Онлайнер» посмотрел, какие квартиры с ремонтом сейчас выставлены на продажу дешевле $45 тыс.

Однушка возле Лошицкого парка за $39 999 в Минске

Однокомнатная квартира находится на первом этаже хрущевки после капремонта. Балкона нет, общая площадь жилья — чуть больше 30 квадратных метров (для хранения вещей можно использовать ячейку в подвале). В квартире сделан ремонт: на полу ламинат, на стенах — обои. Кухня и санузел достаточно простые, но аккуратные. В целом помещение подходит, чтобы при необходимости заселиться сразу после оформления сделки. Находится дом по адресу: г. Минск, ул. Козыревская, 35, к. 2.

Однокомнатная квартира возле озера за $40 тыс.

Квартиру формата «въехал и живи» можно купить и в доме №27 на улице Волоха. Площадь однушки небольшая — 28,6 квадратного метра. Находится помещение на первом этаже четырехэтажкного блочного дома 1967 года строительства. В квартире выполнен ремонт (стеклопакеты, ламинированные полы, металлическая дверь), есть шкаф-купе и встроенная кухня.

Однушка с ремонтом возле метро за $40 тыс.

За те же $40 тыс. продается квартира возле станции метро «Партизанская». Угловая однушка находится на втором этаже панельной пятиэтажки 1962 года строительства. Окна в квартире выходят на две стороны дома, поэтому есть возможность зонировать помещение иначе. В однушке сделан неплохой ремонт: установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, натяжные потолки, новый линолеум и ламинат. Из бонусов — готовая кухня.

Однушка в сталинке за $42 тыс.

Эта однушка находится в кирпичной сталинке недалеко от проспекта Дзержинского. Со слов продавца, внутри квартиры нет несущих стен, поэтому при желании ее можно переделать в студию. Дом трехэтажный, после капремонта (в 1998 году). Площадь помещения — 30,7 квадратного метра, высота потолков — 2,89 метра. Продается квартира с ремонтом: заменена электропроводка, установлена входная металлическая дверь, стеклопакеты, ламинированные полы, натяжные потолки, кухонный гарнитур, современная плитка в санузле. Купить квартиру можно за $42 тыс.

Квартира с интересным ремонтом за $42 900

Интересная квартира продается недалеко от станции метро «Грушевка». Благодаря перепланировке кухню и жилую комнату разделяет лишь стеклянная перегородка. Часть стен в помещении выкрашены в белый цвет, другие стилизованы под кирпич. Продается квартира с мебелью и техникой. Находится объект на последнем этаже четырехэтажки, но, со слов продавца, скатная крыша не дает нагреться квартире в жаркие дни. К квартире также прикреплена ячейка в подвале. Продается объект за 42,9 тыс., но реальному покупателю собственник обещает торг.

Однушка, готовая для проживания или сдачи в аренду, за $43 тыс.

Однушка с ремонтом находится в доме на улице Яна Райниса, недалеко от одного из корпусов БГЭУ. Квартира готова как для проживания, так и для сдачи в аренду. В помещении заменены коммуникации и сантехника, установлены двухкамерные стеклопакеты, застеклен балкон. Чистая продажа, ключи в день сделки.

Квартира с ремонтом в 9-этажке за $ 43 900

За $43 900 можно купить квартиру с ремонтом в девятиэтажном доме. Площадь жилья — 37,6 «квадрата», находится на 5-м этаже. Высота потолков — 2,53 метра, год строительства дома — 1984. Санузел раздельный, балкона нет, в квартире сделан неплохой ремонт. Из основного — встроенная мебель, металлическая дверь, стеклопакеты на окнах.

Однушка на Волоха за $ 44,5 тыс.

Замыкает подборку уютная квартира за $44,5 тыс. в пятиэтажке на улице Волоха. Дом был построен в 1964 году (капремонт в 2000 году). Общая площадь жилья — 30,5 квадратного метра. Квартира с ремонтом, готова для проживания. Выглядит однушка так:

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