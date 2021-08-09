Яркая акция солидарности с белорусами прошла в Одессе 1 9.08.2021, 17:55

2,066

По улицам города пронесли 15-метровый флаг.

- В мероприятии участвовало более 50 человек. Мы пронесли 15 метровый флаг по улицам дружественной, но все же чужой страны. Мы прошлись маршем и озвучили наши требования.

Наша борьба длится уже ровно год! Ровно год, как нам плюнули в лицо и под страхом смерти приказали сделать вид, что так и надо. Но 97% не согласились с этим год назад и начали требовать вернуть им права и достоинство. Все эти месяцы мы делали, что могли.

И будем делать до победы, - пишут телеграм-каналу «Баста!» участники акции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.