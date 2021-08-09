Белорусская ассоциация гимнастики потроллила российских спортсменов 2 9.08.2021, 18:42

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Ассоциация гимнастики призвала россиян «снять корону».

Белорусская ассоциация гимнастики поиздевалась над российскими спортсменами. Соответствующий комментарий от имени организации был оставлен в Facebook.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали», — говорится в сообщении.

Запись была ответом на комментарий пользовательницы сети Ирины Виноградовой, которая, в свою очередь, отреагировала на слова судьи по художественной гимнастике с Украины Лидии Виноградной о заслуженном поражении россиянки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.

В субботу, 7 августа, золотую медаль в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике выиграла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении. Спортсменка набрала 107,800 балла. Дина Аверина со 107,650 балла стала второй. По ходу соревнований российские тренеры четырежды подавали протесты судьям на оценки, только один из них был удовлетворен.

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