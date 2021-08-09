Инфляция в России становится тотальной 9.08.2021, 18:56

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Рост цен на непродовольственные товары обновил трехлетний рекорд.

Инфляционный пожар, вспыхнувший в России в начале 2021 года и разогнавший рост цен до 5-летних максимумов, вслед за рынком базовых продуктов питания начал пожирать другие сектора экономики, передает finanz.ru.

По итогам июля общая потребительская инфляция в России незначительно замедлилась - с 6,5% до 6,46%, отчитался в пятницу Росстат. Месячные темпы роста цен стали ниже более чем вдвое - 0,31% против 0,69% в июне. «Хотя эта цифра оказалась лучше ожиданий, она полностью объясняется сезонным фактором, то есть снижением цен на продукты питания», - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Новый урожай снизил цены на картофель на 20,3%, огурцы подешевели на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1% за месяц.

И хотя продолжили дорожать капуста (10,8%), чеснок (2,8%), рыба (2,1%), а также сухие супы, такие, как «Доширак» (на 1-1,3%), в целом продуктовая корзина Росстата стала дешевле на 0,6% за месяц, а в годовом выражении продовольственная инфляция замедлилась с 8,7% до 8,1%.

Продовольственная дефляция - сезонное явление, и она вероятно, сохранится и в августе, и сентябре, говорит Орлова.

Но за пределами продуктовых отделов супермаркетов рост цен продолжает ускоряться. Непродовольственные товары за июль, согласно Росстату, подорожали на 0,8%, что стало рекордом с 2018 года.

В годовом выражении рост цен «непродов» достиг 7,6% (против 7% в июне). Подорожание лекарств ускорилось вдвое - с 0,17% до 0,34% за месяц; топливная инфляция разогналась до 0,7% в июле с июньских 0,58%.

Стоимость стройматериалов, взлетевшая на 6,75% в июне, выросла еще на 5,14% за июль и в годовом выражении вышла на рост свыше 30%.

В секторе услуг, травмированном карантином и обвалом реальных доходов потребителей, предприниматели также начинают повышать цены по мере того, как инфляция запускает эффект домино: в июле он составил 0,9%, что выше июньского показателя на 0,1 процентного пункта.

«Тот факт, что рост цен в непродовольственном сегменте является сильным, вызывает особые опасения и указывает на то, что курс ЦБ на ужесточение монетарной политики, вероятно, сохранится», - предупреждает Орлова.

Осень может принести российским потребителям заметное повышение цен на импортную технику и электронику, доставка которых в Россию резко подорожала, прогнозируют аналитики ПСБ.

В середине лета стоимость морского фрахта контейнеров обновила ценовые рекорды, вплотную подойдя к отметке 13 000 долларов (за 40-футовый контейнер по маршруту Шанхай-Роттердам).

Также взлетела и стоимость перевозки насыпных грузов (металлов, зерна, угля) - индекс фрахта сухогрузов Baltic Dry удерживается у максимумов с 2010 года, формируя повышенный инфляционный фон в мире.

В пользу замедления инфляции будет работать снижение мировых цен на продовольствие, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

В июне индекс ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), отслеживающий стоимость 95 ключевых продуктов питания, снизился второй месяц подряд (на 1,2%), хотя и остался на 31% выше прошлогодних уровней.

Впрочем, дешевеют далеко не все сельхоз-commodities. Так, в июле четвертый месяц подряд подорожал сахар (его котировки обновили максимум с 2017 года), до 19,6% год к году ускорился рост цен на мясо, а также возобновилось ралли на рынке пшеницы.

«Проливные дожди поставили под угрозу виды на урожай в некоторых частях Европы, а в Российской Федерации первые убранные урожаи оказались несколько ниже ожидаемого», - пишет ФАО.

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