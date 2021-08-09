Байден: Действия режима Лукашенко несут чрезвычайную угрозу США 7 9.08.2021, 19:02

8,426

США вводят самые жесткие санкции в истории против режима Лукашенко.

Президент США Джо Байден подписал указ о расширении режима чрезвычайной ситуации в отношении режима Лукашенко, юридического основания для санкций, заключив, что действия белорусских властей против оппозиции после прошлогодних выборов представляют собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Указ, приуроченный к годовщине внутриполитического конфликта в Беларуси, не содержит перечня новых рестрикций, которые вводятся соответствующими американскими ведомствами, но перечисляет новые критерии для них.

«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент Соединенных Штатов Америки, настоящим расширяю сферу действия национального чрезвычайного положения, объявленного Указом 13405 от 16 июня 2006 года, установив, что пагубная деятельность белорусского режима и длинная череда нарушений, направленных на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси... представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», - сказано в документе.

В числе оснований для ужесточения режима ЧС Байден упоминает гонения на оппозицию и структуры гражданского общества, последовавшие за прошлогодними выборами, которые США считают мошенническими, а также майский инцидент с посадкой в аэропорту Минска международного авиарейса и задержанием журналиста Протасевича.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».