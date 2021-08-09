Режим Лукашенко ликвидировал Белорусский ПЕН-центр, которым руководит Светлана Алексиевич
- 9.08.2021, 19:14
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Таракана напугала даже литературная организация.
Верховный суд ликвидировал "Белорусский ПЕН-центр".
Первый заместитель председателя Татьяна Недбай на своей странице в Фейсбуке прокомментировала это событие так: "Воспринимаем это как награду и высокую оценку нашей деятельности. И, конечно, не опускаем рук: деятельность продолжаем, жалобу подаем".
Белорусский ПЕН-центр — литераторская правозащитная организация, которую возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Объединение основано в 1989 году и входит в международную сеть ПЕН-клубов.