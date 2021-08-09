Белорусы поймали гигантского сома на ракушку 2 9.08.2021, 19:25

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Вес речного «монстра» — более 15 килограммов.

Сергей с другом и отцом отправился на рыбалку с четверга на пятницу. Ночевали рыбаки здесь же — у реки Свислочь в палатках. Весь вечер и ночь не происходило ничего, ребята жарили мясо в ожидании звуков колокольчика. И только под утро в 5:15 случилась первая поклевка, тогда свислочский «монстр» уплыл в коряги, из-за чего мужчине пришлось обрывать снасть. Одного раунда рыбаку и сому не хватило, и уже через 20 минут они встретились вновь. Борьба длилась 30 минут, победил человек. Сергей приступил к взвешиванию пойманной рыбы, но подводили весы — три штуки были отправлены в утиль. Воспользовались рулеткой, по примерным расчетам вес сома — 15 килограмм 200 грамм, передает onliner.by.

— Мне уже человек 200 написали, все про место спрашивают, но я его раскрывать не хочу, а то туда полгорода съедется. Одно скажу — дело было на реке Свислочь под Минском. Сам я рыбак уже в третьем поколении, выкладываю ролики с рыбалки в Youtube (ловлю этого сома можно посмотреть здесь) но такого результата в нашей семье никогда не было. В тот день мы с отцом и другом отправились на рыбалку, я тогда еще пропустил тренажерный зал, думал, отдохну. Ловили на выползка (гигантского дождевого червя) и мясо ракушки — для сома это деликатес. Но поклевок не было совсем, а еще и погода начала капризничать, шел дождь. Друг и отец пошли спать в палатку.

Уже утром в 5:15 я услышал звон колокольчика, но рыба утянула в заросли, пришлось обрывать снасти. Через 20 минут колокольчик вновь зазвенел, удочку потянуло в воду, ели успел добежать и схватить. Боролись примерно полчаса, потом подсечка — и сом уже у берега. Пока взвешивали рыбу, сломали трое весов, но по итогу масса составила 15 килограмм 200 грамм. Для меня это рекорд.

Руки от такой рыбалки болят больше, чем после тренажерного зала. Сом сильно вымотался, и отпускать его уже не было смысла, поэтому его ждала сковородка. На это место я еще вернусь, — рассказывает Сергей.

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