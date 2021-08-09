В Беларуси избыточная смертность за год эпидемии составила 32 тысячи человек 4 9.08.2021, 19:45

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За год эпидемии смертность в Беларуси выросла на 29%.

«Настоящее Время» провело исследование данных, полученных от «Киберпартизан», которые заявили о взломе системы «Паспорт». Согласно исследованию, избыточная смертность с марта 2020 года по март 2021 составила 32 тысячи человек.

«Настоящее Время» получило доступ к массиву с персональными данными 1,4 млн белорусов, умерших с января 2010 по март 2021 года. Издание утверждает, что до эпидемии коронавируса данные о смертности из системы «Паспорт» мало отличались от того, что публиковал Белстат. Примерно в 20% случаев сотрудники милиции не заносили в базу дату смерти — тогда издание использовало для подсчета даты занесения информации в реестр смертей. По этим данным в 2019 году в Беларуси умерло 121 515 человек, а по данным Белстата — 120 913 человек.

В 2020 году, если исходить из утечки, в Беларуси умерло 145 тысяч человек. Официально от коронавируса в 2020 году умерло 1424 человека, а к концу марта 2021-го — 2247. Но авторы исследования говорят, что умерших на порядок больше. В Беларуси в 2020 году избыточная смертность составила 24 тысячи человек. Это реальная смертность (145 0000) минус прогнозируемая смертность на основе данных предыдущих лет (120 000).

24 тысячи человек за 2020 год — в 17 раз больше, чем говорит минздрав.

25 декабря 2020 года Лукашенко заявил, что не собирается прививаться от коронавируса. В этот день, согласно утечке, в стране умерли 496 человек. Для сравнения, в тот же день годом ранее умерло на 141 человека меньше, пишет «Настоящее Время».

Инфографика: «Настоящее Время»

В МВД и в Минздраве Беларуси не ответили на запрос «Настоящего Времени».

Из полученных «Медиазоной» данных загсов следовало, что в 2020 году в Минске умерло 22 454 человека — на 5 тысяч больше, чем обычно. То есть за год эпидемии смертность выросла на 29% — почти на треть.

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