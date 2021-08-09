Офис президента Украины: В случае антиукраинских шагов Лукашенко получит немедленный и мощный ответ 10 9.08.2021, 19:54

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Сумасшедший белорусский узурпатор угрожает «поставить на колени» Украину в течение суток.

В Офисе президента Украины надеются, что со стороны узурпатора Лукашенко не будет антиукраинских действий. Об этом 9 августа в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Его комментарии последовали вслед за заявлениями Лукашенко на сегодняшней пресс-конференции, в ходе которой он упоминал Украину в негативном контексте и угрожал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в течение суток "поставить на колени" Украину.

"Зеленский подчеркивает, что Украина остается верным другом и будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, а вот в политические процессы других государств, в частности и Беларуси, не будет вмешиваться. Также надеемся, что не будет недружественных шагов относительно Украины и от самого Александра Лукашенко. Если же будут – это получит немедленный и мощный ответ и нашей страны, и международного сообщества", – объяснил Никифоров.

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