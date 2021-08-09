Медаль Тимановской поднялась в цене в четыре раза за полдня 2 9.08.2021, 20:09

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фото: kristi_timanovskaya/Instagram

Предложение опубликовано на платформе Ebay.

Серебряная медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ранее попытались насильно вывезти на родину из Токио, выросла в цене в четыре раза за полдня. Предложение опубликовано на платформе Ebay.

Согласно объявлению, по просьбе спортсменки Белорусский фонд спортивной солидарности выставил на аукцион медаль, которую она выиграла на вторых Европейских играх в Минске в 2019 году. Известно, что стоимость лота поднялась с пяти тысяч долларов до 20 тысяч долларов за несколько часов.

Отмечается, что все вырученные от продажи награды средства будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности. Представители фонда в официальном Telegram-канале отметили, что таким образом легкоатлетка решила поддержать белорусских спортсменов, пострадавших от действий режима Лукашенко.

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