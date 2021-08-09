Блинкен: Мы продолжим работать, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси 2 9.08.2021, 20:39

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США намерены привлечь белорусский режим к ответственности.

Президент Джо Байден подписал указ о введении новых мер, призванных привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко, передает «Голос Америки».

Министерство финансов также приняло самый крупный на сегодняшний день пакет санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц, в том числе Национального олимпийского комитета Беларуси, который обвиняется в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов и которому Международный олимпийский комитет публично объявил выговор за неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий.

Как сообщается в заявлении Минфина, в санкционный список попали такие компании, как «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «Белказтранс», «Белказатранс Украина», «Энерго-Ойл», «Интер Тобакко», Абсолютбанк, а также Следственный комитет Беларуси, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК). Кроме того, введены санкции в отношении 23 физических лиц, в том числе бизнесменов и представителей белорусских госкомпаний. В числе фигурантов – Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.

Президент Байден в понедельник выступил с заявлением по случаю годовщины президентских выборов в Республике Беларусь.

«Вместо того, чтобы уважать четко выраженную волю белорусского народа, режим Лукашенко совершил фальсификацию выборов, за которой последовала жестокая кампания репрессий для подавления инакомыслия. Действия режима Лукашенко – от задержания тысяч мирных демонстрантов до заключения в тюрьмы более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов в качестве политических заключенных, а также принудительной переадресации международного рейса в нарушение глобальных норм – действия режима Лукашенко являются незаконными попытками удержать власть любой ценой, – подчеркнул президент Байден. – Все, кому небезразличны права человека, свободные и справедливые выборы и свобода выражения мнений, обязаны противостоять этому угнетению. Соединенные Штаты продолжат выступать за права человека и свободу выражения мнений, одновременно привлекая Лукашенко к ответственности, вместе с нашими союзниками и партнерами. С этой целью сегодня мы издаем новый указ, который расширит нашу способность привлекать режим к ответственности и предусматривает новые санкции против белорусских физических и юридических лиц за их роль в ущемлении демократии и прав человека, транснациональных репрессиях и коррупции».

Как уточняется в заявлении Белого дома, президентский указ позволяет вводить санкции в отношении лиц, работающих в определенных секторах экономики Беларуси, включая оборонный сектор, энергетический сектор, производство калийных удобрений и табачных изделий, строительный сектор, транспортный сектор и другие сектора, обозначенные Минфином.

«Указ расширяет критерии введения санкций в связи с текущими угрозами для национальной безопасности и внешнеполитических интересов США, исходящими от белорусского режима», – говорится в обращении Байдена к законодателям.

«Сегодняшними действиями президент Байден выполняет свое обещание привлечь белорусский режим к ответственности за его злоупотребления, – подчеркивает Белый дом. – Позиция администрации Байдена остается четкой: режим Лукашенко должен разрешить законное международное расследование переадресации рейса Ryanair; он должен немедленно освободить всех политических заключенных; он должен прекратить преследование активистов и диссидентов, в том числе за границей, и он должен начать подлинный и всеобъемлющий политический диалог с демократической оппозицией и представителями гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ».

С заявлением, осуждающим действия белорусских властей, выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты в очередной раз призывают белорусские власти положить конец репрессиям против представителей гражданского общества, средств массовой информации, спортсменов, студентов, юристов и других граждан, немедленно освободить всех политических заключенных, вступить в подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, – заявил он. – Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси».

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