БелЖД отменяет некоторые поезда 9.08.2021, 20:48

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Изменено и расписание.

БелЖД отменила некоторые поезда, а также изменила расписание и маршруты из-за планового ремонта, сообщается на сайте компании.

По маршруту Минск — Гродно — Минск отменяются поезда № 687/688, № 729/730 отправлением из Минска и Гродно 18 и 26 августа, № 731/732, отправлением из Минска и Гродно 18, 25 и 26 августа.

Также отменяются поезда Полоцк — Минск — Полоцк № 869/870 и № 871/872 отправлением из Полоцка и Минска 18 и 26 августа.

Поезд № 623/624 Витебск/Коммунары — Гродно — Витебск/Коммунары, отправлением из Витебска и Коммунар 17 и 25 августа, из Гродно 18 и 26 августа будет следовать измененным маршрутом через станцию Барановичи-Полесские.

По маршруту Минск — Гродно — Минск 18 и 26 августа дополнительно назначен поезд № 630/629 Гродно — Минск — Гродно, отправлением из Гродно в 06.37 и прибытием в Минск 12.20 и отправлением из Минска в 17.41 и прибытием в Гродно в 23.37.

Поезд № 30/29 Калининград — Москва — Калининград, отправлением из Калининграда в 10.20, а из Москвы в 14.15 25 августа будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станции Молодечно, Полоцк, Витебск, Орша-Центральная.

18, 25 и 26 августа поездам региональных линий экономкласса на участках Минск — Молодечно — Гудогай и поездам городских линий Минск — Беларусь изменят расписание и маршрут. Отдельные поезда будут отменены из обращения. Причина — ремонт железнодорожных мостов.

Перевозка пассажиров на участках Беларусь — Ратомка и Олехновичи — Уша предусматривается автомобильным транспортом. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановках.

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