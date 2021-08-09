Белорусские власти требовали депортировать футболиста Шкурина из России 11 9.08.2021, 21:03

21,162

Илья Шкурин

Чтобы избежать депортации, московский ЦСКА отдал белоруса в аренду киевскому «Динамо».

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, как Илья Шкурин оказался в стане киевского «Динамо», передает «Трибуна».

«Шкурин произвел на меня хорошее впечатление. У него была достаточно сложная ситуация в ЦСКА. ЦСКА купил этого футболиста за 1,5 млн и на него рассчитывали. Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей. Очень бурную.

Я вам даже хочу сказать, что даже беларусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев – это выход из ситуации. Это такая не самая банальная история.

Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в «Динамо». Но такая позиция молодого парня заслуживает уважения. Я так думаю, что ему было бы несладко в Москве. Так что Киев для него – это выход.

ЦСКА чуть удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался», – сказал Цыганык в эфире Football Hub.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».