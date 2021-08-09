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Доисторического жука, которому 49 миллионов лет, назвали в честь натуралиста Дэвида Аттенборо

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  • 9.08.2021, 21:26
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Доисторического жука, которому 49 миллионов лет, назвали в честь натуралиста Дэвида Аттенборо
Дэвид Аттенборо

Окаменелые останки вымершего жука эпохи эоцена хранятся в Денверском музее природы и науки США.

Ученые недавно открыли доисторический вид жуков эпохи эоцена, которых назвали на честь 95-летнего британского натуралиста, телеведущего и создателя документальных фильмов о природе Дэвида Аттенборо, сообщает Sciencetimes.

Этот ископаемый вид известен как "Красавица Аттенборо", останки которого в настоящее время хранятся в доисторическом Денверском музее природы и науки в США.

Указанный вид жуков жил на планете более 49 миллионов лет тому назад. Окаменелость насекомого обнаружили в 1995 году в формации Грин-Ривер штата Колорадо. И с тех пор его хранили в музее, как неизвестный вид.

Новых жуков открыл эксперт-энтомолог музея Фрэнк Крелл, а также его коллега из Национального музея естественной истории Люксембурга Франческо Витали. Из-за уникального рисунка на крыльях жука ученые решили, что у него также должно быть особенное имя.

Поэтому его назвали в честь Дэвида Аттенборо. Так и появился новый вид жуков Pulchritudo Attenboroughi. После того как ученые проанализировали форму изогнутых задних лап жука, они установили, что он принадлежит к виду лягушачьих листоедов.

фото: Denver Museum of Nature & Science
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