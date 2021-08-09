Деятели белорусского театра объединились для борьбы с режимом Лукашенко 9.08.2021, 21:35

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иллюстрационное Фото: «Наша Ніва»

Опубликован манифест.

Деятели белорусского театра объединились в борьбе с режимом Лукашенко.

«Мы объединяемся в ответ на давление со стороны властей, чтобы найти возможности для выживания и развития в своей профессии», - говорится в сообщении объединения.

Актеры опубликовали манифест:

– Мы, Belarus Theatre Community, – независимое объединение деятелей белорусского театра, выступившие против беззакония и насилия власти после президентских выборов в августе 2020 года, обращаемся к коллегам и профильным институциям других стран с просьбой о поддержке и содействии.

Цели нашей ассоциации:

- создание Театрального комьюнити Беларуси, как сообщества, сохраняющего и преумножающего культурное наследие страны;

- помощь репрессированным деятелям театрального искусства.

За год продолжающегося политического кризиса в Беларуси репрессии со стороны государства против творческих деятелей, публично высказывающих поддержку демократическим преобразованиям, приобрели системный характер. Только за первое полугодие 2021 года зафиксирован 621 случай нарушения культурных прав и прав человека в отношении деятелей культуры. По состоянию на 30.06.2021 526 человек в Беларуси признаны политическими заключенными, 39 из них – это деятели культуры. 13 человек уже приговорены судом к колонии от 2 до 8 лет, 9 человек получили 1,5-3 года «химии», 2 человека – 1-2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Сегодня многие представители культуры и независимые театральные коллективы Беларуси лишены органами государственного контроля возможности работать на территории РБ. Культурные площадки закрываются, легальные способы финансирования стремительно сокращаются, негосударственные организации ликвидируются. Представителей театрального искусства увольняют по политическим мотивам с последующим запретом на трудоустройство.

Но мы продолжаем искать возможности взаимодействия внутри сообщества и поддержки извне для развития и сохранения белорусского театрального искусства, его значимого исторического потенциала, который сейчас планомерно разрушается машиной государственных репрессий. Мы обращаемся к зарубежным коллегам и партнерам с просьбой о содействии.

Имея в своей команде амбассадоров независимого театра (как внутри страны, так и за рубежом) наша рабочая группа сформулировала ряд возможных форматов взаимодействия с потенциальными партнерами, которые мы готовы предоставить всем небезразличным к судьбе белорусского театра лицам.

Если у вас есть возможности и встречные идеи, полезные контакты и информация, вы можете связаться с волонтерами театрального сообщества по электронной почте theatrecommunity.by @ gmail.com, - говорится в тексте манифеста.

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