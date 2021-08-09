Эксперт: Легально получить кредиты из России Лукашенко станет невозможно 8 9.08.2021, 22:00

13,744

Как санкции повлияют на экономику и отношения режима с Россией.

США, Канада и Великобритания расширили санкции в отношении официального Минска. Судя по озвученным ограничительным мерам, основные экспортные отрасли Беларуси оказываются под ударом, а финансовая помощь в виде кредитов от российских банков — под вопросом, считают эксперты.

Великобритания и Канада присоединились к секторальным санкциям ЕС. Страны ввели ограничения на импорт нефтепродуктов и калийных удобрений, а также на сотрудничество с белорусским финансовыми организациями, пишет zerkalo.io.

США опубликовали список компаний, которые подпадают под санкции. Это «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «Белказтранс», «Белказтранс Украина», «Абсолютбанк», несколько компаний, принадлежащих семье Олексиных, Dana Holdings, «Дана Астра», «Нефтебитумный завод», «Бремино групп», Emirates Blue Sky, «ННК Восток», «Гродненская табачная фабрика «Неман» и другие. Если ограничения, принятые Вашингтоном будут действовать по принципу принимаемых США ранее (когда вводится полный запрет для своих компаний и граждан или на своей территории определенные операции с подсанкционными лицами), то их воздействие на белорусскую экономику будет серьезным.

Контрагенты будут «на всякий случай» менять поставщика

Экономист, академический директор BEROC Катерина Борнукова отмечает серьезную роль санкций Великобритании в отношении нефтехимической отрасли, так как после введения аналогичных санкций ЕС, Соединенное Королевство оставалось важным окном для экспорта нефтепродуктов на Запад. Теперь, судя по всему, это окно прикрывается, и создание новых торговых домов и маршрутов, которые бы работали не через ЕС, не поможет обойти введенные Западом ограничения.

— Санкции США — это серьезная вещь. Во-первых, они де-факто исключают расчеты в долларах для всех подсанкционных лиц. Это серьезно усложняет внешнюю торговлю. Во-вторых, санкции США «отпугивают» контрагентов возможностью вторичных санкций. Как мы видим, контрагенты если и не прекращают взаимоотношения с подсанкционными предприятиями полностью, то тщательно их скрывают: достаточно посмотреть на то, как «Транснефть» отрицает поставки на «Нафтан». Когда контрагенты менее лояльны Беларуси, например, как в случае Китая как покупателя нашего калия, контрагент может на всякий случай сменить поставщика, — добавляет Катерина Борнукова.

Такие ограничения становятся серьезным вызовом для белорусской экономики, поскольку основные экспортные отрасли оказываются под ударом, одновременно с этим обрезаются другие возможности для поступления валюты в страну — через финансовые транзакции. Это означает, что санкции отразятся на реальном секторе: будет и падение ВВП, и, возможно, локальные вспышки безработицы. Также повысится зависимость Беларуси от российских кредитов, которые придется просить все чаще и чаще, считает экономист.

«Легально получить кредиты из России станет невозможно»

Санкции в отношении коммерческих компаний вступают в силу сразу после опубликования списка, пишет в своем телеграм-канале эксперт iSANS Серж Харитонов. Кроме этого указ Джо Байдена предусматривает возможность продолжать формировать санкционные списки и секторальные санкции, которые могут начать действовать в течение полугода. Документ, принятые главой США, указывает на то, что ограничения в отношении госкомпаний Беларуси и бизнеса, который США считают приближенным к Александру Лукашенко, будут иметь «иранский формат» вместе с так называемыми вторичными санкциями.

— Это значит, что любая компания, которая будет сотрудничать с госбанками, государственными бизнесами или госучреждениями Беларуси, автоматически попадет в санкционные списки США. Таким образом, любое сотрудничество российских банков и бизнесов с госкомпаниями Беларуси и бизнесами окружения Лукашенко может быть омрачено попаданием в санкционные списки с максимально жестким регулированием. Для Беларуси легально получить кредиты из России после введения секторальных санкций США по новому указу президента Байдена станет невозможно без попадания российских банков в санкционные списки США, — пишет эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».