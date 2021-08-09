Бывший судья Алексей Пацко: Я выбрал остаться человеком 9.08.2021, 22:06

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Алексей Пацко

Алексей Пацко уволился из суда в августе 2020 года.

В прямом эфире «Белсата» бывший пинский судья Алексей Пацко ответил на вопросы.

– Полностью уничтожена судебная системы, вы из нее ушли, были вынуждены выехать. Вы не жалеете, что так сделали?

– Я не жалею, жалеть нет никакого смысла. Система ставила перед всеми вопрос. Он был довольно простой. Либо ты остаешься человеком, либо остаешься в системе. Мне показалось, я выбрал остаться человеком.

– Очень много судей, может даже большинство, остались в системе и выносят обвинительные приговоры для активистов, журналистов, рядовых граждан, которые шли в магазин за хлебом. Что сказать этим так называемым судьям?

– Естественно каждый решает для себя, исходя из своих убеждений и ценностей. Каждый смотрит на свои обстоятельства. Кто-то просто ушел из системы, кто-то, как я, тяжело ушел из системы. Кто-то в рамках системы так либо иначе уклоняется от каких-то политически-мотивированных решений, а кто-то видит возможности для карьерного роста либо возможности. Каждый думает о будущем и делает свой выбор.

Зная, как работает система, можно им только посочувствовать. То, что они делают, нельзя назвать эталоном искренней и справедливой честной работы. Они очень хорошо это видят.

Это видят те лица, которые участвуют в судебных заседаниях на стороне обвинения, которые постоянно пытаются скрыть свою личность, закрыть судебные заседания, максимально принять меры, чтобы не вышла информация в общество. Это говорит о том, что они не чувствуют за собой правоты, общественной поддержки и уходят в тень либо полутень.

Алексей Пацко уволился из суда в августе 2020 года. В одном из интервью он говорил, что принял такое решение еще до выборов – 6 августа. Причиной стала политическая обстановка в стране. Пацко не хотел рассматривать дела по статье 23.34.

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