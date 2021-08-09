Уход Месси будет стоить «Барселоне» €137 миллионов 1 9.08.2021, 22:14

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Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press

Зарплата Месси в каталонском клубе составляла около €75 млн в год.

Упущенная выгода испанского футбольного клуба «Барселона» после ухода форварда Лионеля Месси составит около €137 млн, пишет местный портал As со ссылкой на данные компании Brand Finance. По информации Brand Finance, с уходом Месси «Барселона» потеряет €77 млн спонсорских средств и не заработает €43 млн на продаже товаров с его символикой.

Ранее «Барселона» объяснила срыв переговоров с Месси о новом контракте существованием «экономических и структурных препятствий», оказавшихся непреодолимыми. Оплата контракта аргентинца довела бы расходы клуба на содержание игроков до 110% от его доходов.

Ранее зарплата Месси составляла около €75 млн в год. Он был готов сократить жалование вдвое, но даже этого оказалось недостаточно.

Известно о переговорах Месси с французским «Пари Сен-Жермен». Однако, по его словам, есть и другие варианты.

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