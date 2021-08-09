закрыть
9 августа 2021, понедельник, 23:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Завтра в Беларуси ожидается до +30 градусов

  • 9.08.2021, 22:30
Завтра в Беларуси ожидается до +30 градусов

Днем местами пройдут кратковременные дожди.

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник прогнозируется переменная облачность. Ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-16 градусов, местами по востоку до плюс 18. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов тепла, по юго-востоку местами до плюс 30 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина
Дело за малым
Дело за малым Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Глушим моторы
Глушим моторы Артем Черников
Ума оставалось на три дня
Ума оставалось на три дня Ирина Халип