Джо Байден: У США есть рычаги давления на «Талибан» 1.09.2021, 7:37

Джо Байден

Американский президент выступил с обращением к нации.

Президент США Джо Байден во время своего обращения к нации заявил, что американская сторона будет работать над тем, чтобы талибы выполняли свои обязательства, включая обеспечение безопасного прохода для тех, кто хочет покинуть страну.

В своих словах Байден сослался на принятую Советом Безопасности ООН резолюцию о создании зоны «безопасного прохода» для людей, желающих покинуть аэропорт Кабула.

«Это четкое сообщение о том, что международное сообщество ожидает от Талибана в продвижении вперед, в частности, о свободе передвижения и свободе выезда», — заявил он.

Американский президент также сказал, что талибы публично обязались обеспечить безопасный проход для всех, кто хочет уехать, включая тех, кто работал вместе с американцами.

«Мы принимаем их не только на словах, но и на их действиях. И у нас есть рычаги воздействия, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», — подчеркнул Байден.

Кроме этого, Байден обратился к боевикам ИГИЛ-К и пообещал им «жесткую, неумолимую, целенаправленную и точную стратегию» из-за теракта в аэропорту Кабула. Тогда погибли 13 военнослужащих.

«Что касается ИГИЛ-К, мы еще не закончили с вами», — сказал Байден.

Байден также сказал, что террористическая угроза распространилась из Афганистана по всему миру, добавив, что «угроза терроризма сохраняется, но изменилась».

Талибан в Афганистане: что происходит?

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул и объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне наступления талибов ушел в отставку и покинул страну.

На фоне захвата власти талибами началась массовая эвакуация дипломатов. В Кабуле остались только три посольства иностранных государств. 16 августа сотни людей начали штурмовать пассажирские самолеты в международном аэропорту Кабула. Все коммерческие рейсы приостановлены.

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