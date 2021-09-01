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Подрядчик стройки Гуцериева в Любани не вывел людей на работу

  • 1.09.2021, 7:42
  • 1,262
Подрядчик стройки Гуцериева в Любани не вывел людей на работу
иллюстрационное фото

Санкции действуют.

«В Любани строится аналог «Беларуськалия». Строит предприниматель Михаил Гуцириев, великий друг агрофюрера, который находится под санкциями», — сообщает подписчик телеграм-канала «Баста!».

«Подрядчик ОАО «Промтехмонтаж» не вывел на работу следующую вахту. Должны были с 1 сентября уже работать, а в итоге до 9 сентября все люди сидят по домам.

Интересно, а другие подрядчики вывели людей? Или денег совсем нет? Как там дела на стройке в Любани?

У них уже несколько объектов, на Мозырь тоже людей не отправили», — сообщил читатель телеграм-канала «Баста!».

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