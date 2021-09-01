закрыть
1 сентября 2021, среда, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко проигрывает

  • 1.09.2021, 7:55
  • 17,902
Лукашенко проигрывает
фото: delfi

Евросоюз занял четкую позицию по отношению к диктатору.

Ситуацию с мигрантами на белорусско польской границе издание «Polska The Times» обсудило с вице-министром иностранных дел Польши Павлом Яблонским (перевод — polskieradio.pl).

По мнению польского дипломата, главной целью Лукашенко является дестабилизация Евросоюза, особенно Польши и стран Балтии. Лукашенко воспринимает эти страны, как врагов. В первую очередь потому, что именно эти страны выступали за решительное осуждение избирательных фальсификаций и массовых репрессий в Беларуси Евросоюзом и НАТО. Лукашенко хочет им отомстить открывая границы для каждого. Он рассчитывал, что повторится кризис 2015 года.

Однако Лукашенко проигрывает, убежден дипломат. Связано это со сменой отношения Европы. В 2025 году Брюссель критиковал страны, выступавшие против открытия границ. Теперь руководство и общество во Франции и Германии увидели, что открытость была ошибкой.

Евросоюз усвоил урок 2015 года и будет соответствующим образом реагировать на угрозы со стороны диктатора. «Будут введены санкции в отношении людей, связанных с организацией миграционных потоков», — цитирует слова сановника польское издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»