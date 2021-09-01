Лукашенко проигрывает 1.09.2021, 7:55

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фото: delfi

Евросоюз занял четкую позицию по отношению к диктатору.

Ситуацию с мигрантами на белорусско польской границе издание «Polska The Times» обсудило с вице-министром иностранных дел Польши Павлом Яблонским (перевод — polskieradio.pl).

По мнению польского дипломата, главной целью Лукашенко является дестабилизация Евросоюза, особенно Польши и стран Балтии. Лукашенко воспринимает эти страны, как врагов. В первую очередь потому, что именно эти страны выступали за решительное осуждение избирательных фальсификаций и массовых репрессий в Беларуси Евросоюзом и НАТО. Лукашенко хочет им отомстить открывая границы для каждого. Он рассчитывал, что повторится кризис 2015 года.

Однако Лукашенко проигрывает, убежден дипломат. Связано это со сменой отношения Европы. В 2025 году Брюссель критиковал страны, выступавшие против открытия границ. Теперь руководство и общество во Франции и Германии увидели, что открытость была ошибкой.

Евросоюз усвоил урок 2015 года и будет соответствующим образом реагировать на угрозы со стороны диктатора. «Будут введены санкции в отношении людей, связанных с организацией миграционных потоков», — цитирует слова сановника польское издание.

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