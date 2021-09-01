«Мне хотелось бы знать правду»: сильное обращение к Минздраву матери чиновника из Щучина 9 1.09.2021, 8:04

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Дмитрий Кривецкий

Почему в Беларуси замалчивается информация о коронавирусе?

На днях появилась информация о смерти 31-летнего чиновника Дмитрия Кривецкого, который работал заместителем председателя Щучинского райисполкома по экономическим вопросам. «Наша Нива» поговорила с его мамой.

Кривецкий родом из Копыля, где и сегодня живет его мать Ирина Ивановна. Дмитрий был старшим сыном, еще есть дочь Ксения.

Дмитрий Кривецкий учился в Гомеле, там же работал в Приорбанке, рассказывает мать. В 28 лет ему поставили серьезный диагноз — лейкоз.

«Ему делали химию. Сперва понемногу, но не помогало, потом усиливали», — говорит Ирина Ивановна.

Несмотря на болезнь, Кривецкий продолжал работать. Даже пошел на повышение — его назначили заместителем председателя Щучинского райисполкома. На этой должности он отработал около года.

«Он сам прокладывал свой путь, всего добивался сам. Я даже не знаю, как он смог получить эту должность. При нем Щучинский район входил в тройку лучших по области по экономическому развитию, — говорит мать. — Болезнь на работе не сказывалась, он работал в полную силу».

Когда начался коронавирус, Дмитрий старался беречься. В 2020 году ему повезло, ковида не подхватил. Но в этом году, в начале июня, он все же заболел.

«Я так понимаю, работа такая, с людьми надо встречаться. Когда начался коронавирус, я сильно беспокоилась. Дмитрия готовили к пересадке косного мозга, делали химиотерапию. Донора уже нашли, брали анализы у него. У сына был ослабленный иммунитет, а как лечат у нас — я не знаю», — говорит мать.

Она рассказывает, что Дмитрий провел в больнице почти 2,5 месяца.

«Он сначала лежал в Гродно, потом ему было то лучше, то хуже. Его даже выписывали на какое-то время, но состояние ухудшилось, снова госпитализировали», — вспоминает мать.

В августе чиновник был уже на аппарате искусственной вентиляции легких, впал в кому и спустя два дня, 24 августа, умер.

Ирина Ивановна говорит, что в свидетельстве о смерти сына написано: «Коронавирусная инфекция».

Дмитрий не дожил нескольких месяцев до 32-летия. Он был женат, без отца остался маленький сын.

В конце беседы Ирина Ивановна попросила опубликовать ее обращение к властям, прежде всего к Минздраву:

«Напишите о моем отношении ко всему этому. Мое мнение, как матери, сын которой умер от коронавируса: я хочу, чтобы в нашей стране ничего не замалчивалось. Чтобы все говорили правду: правду о числе заболевших, правду о числе умерших. Чтобы говорили правду, где очаги — даже у нас в городе, я знаю, что в ЖКХ в настоящее время очаг — чтобы люди туда не ходили без острой необходимости. Так же — любой район: мы бы туда просто не ездили, если бы знали хоть что-то, если бы где-то была бы хоть какая-то информация.

Потеряв сына, — и я знаю очень много таких людей — мне хотелось бы знать правду. Где очаг — чтобы люди туда не шли. Чтобы ничего не замалчивалось».

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