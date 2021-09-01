закрыть
1 сентября 2021, среда, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мне хотелось бы знать правду»: сильное обращение к Минздраву матери чиновника из Щучина

9
  • 1.09.2021, 8:04
  • 21,702
«Мне хотелось бы знать правду»: сильное обращение к Минздраву матери чиновника из Щучина
Дмитрий Кривецкий

Почему в Беларуси замалчивается информация о коронавирусе?

На днях появилась информация о смерти 31-летнего чиновника Дмитрия Кривецкого, который работал заместителем председателя Щучинского райисполкома по экономическим вопросам. «Наша Нива» поговорила с его мамой.

Кривецкий родом из Копыля, где и сегодня живет его мать Ирина Ивановна. Дмитрий был старшим сыном, еще есть дочь Ксения.

Дмитрий Кривецкий учился в Гомеле, там же работал в Приорбанке, рассказывает мать. В 28 лет ему поставили серьезный диагноз — лейкоз.

«Ему делали химию. Сперва понемногу, но не помогало, потом усиливали», — говорит Ирина Ивановна.

Несмотря на болезнь, Кривецкий продолжал работать. Даже пошел на повышение — его назначили заместителем председателя Щучинского райисполкома. На этой должности он отработал около года.

«Он сам прокладывал свой путь, всего добивался сам. Я даже не знаю, как он смог получить эту должность. При нем Щучинский район входил в тройку лучших по области по экономическому развитию, — говорит мать. — Болезнь на работе не сказывалась, он работал в полную силу».

Когда начался коронавирус, Дмитрий старался беречься. В 2020 году ему повезло, ковида не подхватил. Но в этом году, в начале июня, он все же заболел.

«Я так понимаю, работа такая, с людьми надо встречаться. Когда начался коронавирус, я сильно беспокоилась. Дмитрия готовили к пересадке косного мозга, делали химиотерапию. Донора уже нашли, брали анализы у него. У сына был ослабленный иммунитет, а как лечат у нас — я не знаю», — говорит мать.

Она рассказывает, что Дмитрий провел в больнице почти 2,5 месяца.

«Он сначала лежал в Гродно, потом ему было то лучше, то хуже. Его даже выписывали на какое-то время, но состояние ухудшилось, снова госпитализировали», — вспоминает мать.

В августе чиновник был уже на аппарате искусственной вентиляции легких, впал в кому и спустя два дня, 24 августа, умер.

Ирина Ивановна говорит, что в свидетельстве о смерти сына написано: «Коронавирусная инфекция».

Дмитрий не дожил нескольких месяцев до 32-летия. Он был женат, без отца остался маленький сын.

В конце беседы Ирина Ивановна попросила опубликовать ее обращение к властям, прежде всего к Минздраву:

«Напишите о моем отношении ко всему этому. Мое мнение, как матери, сын которой умер от коронавируса: я хочу, чтобы в нашей стране ничего не замалчивалось. Чтобы все говорили правду: правду о числе заболевших, правду о числе умерших. Чтобы говорили правду, где очаги — даже у нас в городе, я знаю, что в ЖКХ в настоящее время очаг — чтобы люди туда не ходили без острой необходимости. Так же — любой район: мы бы туда просто не ездили, если бы знали хоть что-то, если бы где-то была бы хоть какая-то информация.

Потеряв сына, — и я знаю очень много таких людей — мне хотелось бы знать правду. Где очаг — чтобы люди туда не шли. Чтобы ничего не замалчивалось».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»