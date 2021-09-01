Интересные дела творятся в Бобруйске: раскрыта тайна двойника Таракана 6 1.09.2021, 8:10

44,742

В городе за последнее время произошло несколько событий.

Итак, «день пропагандиста» синепал отметит все же в бобруйской школе, куда накануне наведался его двойник. Мыли бордюры и косили траву и в Минске, и в Гомеле, но все же Бобруйск. Даже книги для «почетных гостей» купили за много-много денег, пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Ник и Майк».

Вообще в Бобруйске интересные дела творятся. Замена произошла в УВД Бобруйска. Вместо полковника Говорако, который трудился в должности с 2014 года, назначен Павел Змитер, ранее бывший замначальника Борисовского УВД.

Еще один кадр, на которого советуем обратить внимание – это директор «Бобруйскагромаша» Надежда Лазаревич, которая была доверенным лицом синепала. Осенью именно это предприятия, которое производит агротехнику, посещал ни с того ни с сего Кубраков. Лазаревич мелькает в телевизоре, и, судя по всему, в ближайшее время можем рвануть по карьерной лестнице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».