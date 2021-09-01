«Остановим страну, чтобы быть свободными!»1
- 1.09.2021, 8:17
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Забастовка – мощный инструмент, способный остановить обезумевшего диктатора.
Лидеры стачкомов объявили в Беларуси предзабастовочное состояние.
Забастовка – мощный инструмент, способный остановить обезумевшего диктатора, пишет телеграм-канал «Баста!».
Забастовка – инструмент, который поможет сотням невинным белорусам оказаться на свободе. Только своей волей мы способны сломить ход истории и освободить Беларусь от оккупационного гнета!
Готовьтесь! Запасайтесь продуктами!
Остановим страну, чтобы быть свободными!
Забастовке быть!
Требования белорусских рабочих:
Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных.
Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.
Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.
Восстановление уволенных работников, исключенных студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан Республики Беларусь, покинувших страну из-за репрессий.
Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.
Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.
Реализация права граждан на защиту от COVID-19 в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.
Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.
Нормализация отношений со странами соседями. Прекращение "гибридной" миграции.
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.