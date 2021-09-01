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«Остановим страну, чтобы быть свободными!»

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  • 1.09.2021, 8:17
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«Остановим страну, чтобы быть свободными!»
фото: ТАСС

Забастовка – мощный инструмент, способный остановить обезумевшего диктатора.

Лидеры стачкомов объявили в Беларуси предзабастовочное состояние.

Забастовка – мощный инструмент, способный остановить обезумевшего диктатора, пишет телеграм-канал «Баста!».

Забастовка – инструмент, который поможет сотням невинным белорусам оказаться на свободе. Только своей волей мы способны сломить ход истории и освободить Беларусь от оккупационного гнета!

Готовьтесь! Запасайтесь продуктами!

Остановим страну, чтобы быть свободными!

Забастовке быть!

Требования белорусских рабочих:

Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных.

Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.

Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

Восстановление уволенных работников, исключенных студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан Республики Беларусь, покинувших страну из-за репрессий.

Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

Реализация права граждан на защиту от COVID-19 в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.

Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.

Нормализация отношений со странами соседями. Прекращение "гибридной" миграции.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

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