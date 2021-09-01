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Отряд «Бадри 313»: что известно о спецназе Талибана, бойцы которого не носят ни тюрбаны, ни сандалии

  • 1.09.2021, 8:25
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Отряд «Бадри 313»: что известно о спецназе Талибана, бойцы которого не носят ни тюрбаны, ни сандалии
Фото: Taliban/Handout via REUTERS

С ними в аэропорту Кабула пришлось столкнуться военным Бундесвера.

Когда поздним вечером 30 августа войска США окончательно покинули Афганистан, на первых фото и видео из оставленного ими аэропорта Кабула мир увидел хорошо оснащенных бойцов Талибана в камуфляже и армейских ботинках. То был отряд Бадри 313 — спецназ талибов и одновременно их новое пропагандистское оружие.

Боевики подразделения Бадри 313, которые частично контролировали периметр аэропорта Кабула еще до вывода войск США, стали особенно заметны в последнюю неделю перед уходом американской армии. Не в последнюю очередь — благодаря пропагандистским усилиям Талибана.

Как напоминает AFP, после захвата Кабула движение активно публиковало в своих соцсетях снимки собственного «спецназа» — боевиков в современной камуфляжной форме, оснащенных «трофейным» американским снаряжением, образ которых резко контрастировал с образом обычных бойцов-талибов. Опрошенные агентством военные эксперты полагают, что такие фото и видео Талибан показал в пропагандистских целях — чтобы подчеркнуть, что талибы теперь имеют в своем распоряжении куда более оснащенных и подготовленных бойцов, чем в недавнем прошлом.

«Они более эффективны, чем обычные талибы и, безусловно, более эффективны, чем были стандартные войска афганской национальной армии пару недель назад», — сказал один из собеседников AFP.

После того, как 30 августа 2021 года последний военно-транспортный самолет США улетел из Кабула, отряды Бадри 313 вновь попали в объективы камер. Именно их можно увидеть на кадрах из ангаров аэропорта в первые часы после его перехода под контроль Талибана (несколько примеров — ниже).

А днем 31 августа именно подразделение Бадри 313 сопровождало лидеров Талибана, включая его спикера Забихуллу Муджахида, когда те устроили своеобразный «парад» на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кабула. Верховные представители талибов прошлись по ней под демонстративной охраной бойцов своего «спецназа».

НВ приводит полный перевод материала о подразделении Бадри 313, который незадолго до вывода войск США обнародовала немецкая газета Der Tagesspiegel. Он был опубликован под заголовком Бадри 313: на что способен спецназ Талибана? (Badri 313 — Was kann die Spezialeinheit der Taliban?).

В любом уважающем себя войске есть элитное подразделение: отборный отряд самых лучших, самых закаленных. Они всегда готовы к спецоперациям: терактам, захвату заложников, обезвреживанию бомб и прочим заданиям. В Германии есть GSG 9, в США — известные на весь мир «морские котики», в России — спецподразделение Альфа. У афганских талибов есть Бадри 313.

Вместо тюрбана они носят каски с приборами ночного видения, вместо традиционных халатов — камуфляжную форму и бронежилеты, вместо сандалий — тяжелые армейские ботинки. Спецподразделение Талибана Бадри 313 заняло особое место в пропагандисткой кампании исламистов с тех пор, как они пришли ко власти в Афганистане [в середине августа 2021]. С этими хорошо оснащенными «элитными» силами в аэропорту Кабула приходилось сталкиваться и военным Бундесвера [ФРГ].

Само название подразделения связано с героическими преданиями ислама: оно отсылает к битве при Бадре (VII век), когда пророк Мухаммед, как полагают верующие, одержал победу над одним из правящих на Аравийском полуострове племен. Битва считается поворотным моментом в ранней исламской истории.

Спецподразделение Бадри 313 располагает, «вероятно, одними из самых подготовленных и оснащенных бойцов» в Афганистане, полагает Мэтт Хенман, руководитель тематики о терроризме и повстанческих движениях в военном журнале Jane’s. Он оценивает их количество в несколько тысяч бойцов. По словам Хенмана, «весьма вероятно, что они прошли по меньшей мере базовую подготовку в Пакистане».

Члены Бадри 313 «доказали свою эффективность на поле боя», говорит Билл Роджио, главный редактор американского журнала Long War Journal, посвященного войне с террором. «В ходе заключительной фазы наступления, которую талибы вели с мая, мы увидели, что спецназ талибов сыграл ключевую роль в завоевании Афганистана», — отмечает он, хотя не исключает и определенной доли преувеличения такой роли в пропагандистских заявлениях Талибана.

После победы над афганской армией эти боевики теперь экипированы еще лучше, поскольку они захватили ее вооружение и технику, в чем можно убедиться по фотографиям, обнародованным в сети. Большая часть такого оборудования изначально поступила из США, и спецподразделение не упустило случая, чтобы поиздеваться над американской армией. На одной из пропагандистских фотографий бойцы [Бадри 313] поднимают флаг Талибана подобно знаменитой фотографии американских войск в битве за Иводзиму в Японии во годы Второй мировой войны.

Фото: 313 Badri Battalion/ Joe Rosenthal / АР

Однако, помимо военных задач, это подразделение играет и политическую роль. И эта роль тесно связана с сетью Хаккани — печальной известной [своим радикализмом и террором] группировкой внутри Талибана. Два ее представителя в настоящее время участвуют в переговорах о новом правительстве в Кабуле.

По словам Роджио, элитный отряд Бадри 313 представляет собой «сочетание многих лет военной подготовки, осуществляемой Талибаном, и усилий сети Хаккани, направленных на повышение профессионализма» боевиков.

И в этом они преуспели: «За период с середины 2000-х годов мы стали свидетелями поразительной „профессионализации“ талибов», — подтверждает Жиль Дорронсоро, профессор политологии университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна: «Война, которую они ведут, — это абсолютно не та война, которую их родители вели против русских», — говорит он, подразумевая борьбу с советским вторжением с 1979 года. «Они учились прямо по ходу [последней войны в Афганистане] и очень хороши с технической точки зрения», — говорит эксперт.

Фото: Taliban/Handout via REUTERS

Военный эксперт, который не пожелал назвать свое настоящее имя для материала в газете, но активен в Твиттере под псевдонимом Calibre Obscura, сообщает, что талибы также использовали спецподразделение Бадри 313 против боевиков-джихадистов Исламского государства (ИГ) в период с 2017 по 2020 год. А последние несколько дней бойцы Бадри 313 были размещены для обеспечения безопасности в районе аэропорта Кабула и, таким образом, столкнулись лицом к лицу с войсками США и солдатами Бундесвера.

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