Отряд «Бадри 313»: что известно о спецназе Талибана, бойцы которого не носят ни тюрбаны, ни сандалии

С ними в аэропорту Кабула пришлось столкнуться военным Бундесвера.

Когда поздним вечером 30 августа войска США окончательно покинули Афганистан, на первых фото и видео из оставленного ими аэропорта Кабула мир увидел хорошо оснащенных бойцов Талибана в камуфляже и армейских ботинках. То был отряд Бадри 313 — спецназ талибов и одновременно их новое пропагандистское оружие.

Боевики подразделения Бадри 313, которые частично контролировали периметр аэропорта Кабула еще до вывода войск США, стали особенно заметны в последнюю неделю перед уходом американской армии. Не в последнюю очередь — благодаря пропагандистским усилиям Талибана.

Как напоминает AFP, после захвата Кабула движение активно публиковало в своих соцсетях снимки собственного «спецназа» — боевиков в современной камуфляжной форме, оснащенных «трофейным» американским снаряжением, образ которых резко контрастировал с образом обычных бойцов-талибов. Опрошенные агентством военные эксперты полагают, что такие фото и видео Талибан показал в пропагандистских целях — чтобы подчеркнуть, что талибы теперь имеют в своем распоряжении куда более оснащенных и подготовленных бойцов, чем в недавнем прошлом.

«Они более эффективны, чем обычные талибы и, безусловно, более эффективны, чем были стандартные войска афганской национальной армии пару недель назад», — сказал один из собеседников AFP.

После того, как 30 августа 2021 года последний военно-транспортный самолет США улетел из Кабула, отряды Бадри 313 вновь попали в объективы камер. Именно их можно увидеть на кадрах из ангаров аэропорта в первые часы после его перехода под контроль Талибана (несколько примеров — ниже).

