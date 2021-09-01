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Таракан потребовал от Юрия Чижа возместить льготы, предоставленные много лет назад

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  • 1.09.2021, 8:32
  • 19,860
Таракан потребовал от Юрия Чижа возместить льготы, предоставленные много лет назад
Юрий Чиж

Внесены изменения в указ 13-летней давности.

Таркан подписал указ, которым вносятся изменения в указ 13-летней давности. Согласно новому документу, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, компания Юрия Чижа «Трайпл» обязана возместить в бюджет сумму льгот и преференций, предоставленных много лет назад.

В указе, датированным 2008 годом, речь шла о об увеличении объемов строительства жилья, обеспечения служебным жильем белорусских военнослужащих и привлечения дополнительных инвестиций для развития жилищной инфраструктуры в Минске и окрестностях. Участие в проектах должна была принять и компания «Трайпл».

В новом указе Александра Лукашенко говорится о том, что компания лишается некоторых льгот и преференций.

В частности, согласно новому распоряжению, компания должна возместить в бюджет Минска «предоставление земельных участков для целей без проведения аукционов», оформление которых во временное или постоянное пользование проводилось с началом строительства. Кроме того, компания должна компенсировать стоимость:

жилых помещений, которые предназначались для переселения граждан из жилых домов, которые должны были сносить ради проекта.

Указано, что «Трайпл» должен возместить средства «пропорционально неисполненным (ненадлежаще исполненным) обязательствам».

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 1 сентября этого года.

Напомним, 22 июля Экономический суд Минска признал компанию «Трайпл» экономически несостоятельной и принял решение о ее санации. Это стало возможным после того, как провели финансово-экономическую экспертизу компании. Сама компания «Трайпл» и некоторые кредиторы ранее поддерживали санацию, которая, по их мнению, может оздоровить предприятие. Другие же кредиторы выступали за распродажу имущества компании. Основная доля компании принадлежит Юрию Чижу — некогда одному из ближайших доверенных бизнесменов в окружении Лукашенко.

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