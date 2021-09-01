Медики рассказали о новом симптоме коронавируса, который встречается все чаще 1.09.2021, 8:34

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фото: adobestock

Пациенты с потерей обоняния начали встречаться все реже и реже.

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Ранее медики говорили, что довольно распространенными симптомами были потеря обоняния и чувства вкуса. Однако, как утверждают украинские врачи, пациенты с такими симптомами начали поступать к ним все реже, сообщает cursorinfo.co.il.

Главврач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал украинским журналистам о новом симптоме, который все чаще встречается у больных коронавирусом.

Речь идет о расстройстве ЖКТ. При чем этот симптом возникает одним из первых. По словам медика, расстройство не наблюдалось настолько часто, когда в Украине была зафиксирована предыдущая волна заболеваемости COVID-19.

Однако главным симптомом до сих пор является значительное поражение легких.

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