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Украина и США заключили соглашение о стратегическом оборонном партнерстве

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  • 1.09.2021, 8:57
  • 2,822
Украина и США заключили соглашение о стратегическом оборонном партнерстве
Фото: sq.com.ua

Это расширяет возможности Киева для противодействия агрессии РФ.

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

«Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ», — написал Владимир Зеленский.

Накануне Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон в 2:00 по киевскому времени.

Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.

Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.

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