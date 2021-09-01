Украина и США заключили соглашение о стратегическом оборонном партнерстве 4 1.09.2021, 8:57

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Фото: sq.com.ua

Это расширяет возможности Киева для противодействия агрессии РФ.

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

«Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ», — написал Владимир Зеленский.

Новий етап у співпраці 🇺🇦 і 🇺🇸 в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Накануне Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон в 2:00 по киевскому времени.

Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.

Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.

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