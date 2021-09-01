«Маникюр сейчас стоит 40 рублей, а учитель за урок получает 3—4». 11 1.09.2021, 9:08

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Молодые белорусские педагоги рассказали о своих зарплатах.

Более миллиона школьников сегодня сядут за парты и начнут новый учебный год. Их будут учить больше ста тысяч педагогов. Среди них тысячи молодых специалистов, у которых все еще горят глаза и есть желание свернуть горы. Журналисты onliner.by поговорили с такими преподавателями о заработках, тратах и перспективах.

Дмитрий: «Поначалу казалось, что это неподъемная нагрузка»

Дмитрию 24 года. Он минчанин, до недавнего времени работал учителем в столичной гимназии. У молодого человека уже есть семья.

— В среднем за два года работы мой заработок всегда был в рамках 1000—1300 рублей, — объясняет молодой педагог и сразу предупреждает, что его зарплата довольно велика по сравнению с начинающими коллегами. — У моей знакомой после университета все в том же статусе молодого специалиста и с такой же нагрузкой выходило 500—600 рублей в гимназии в Минской области.

Зарплата Дмитрия состояла из оклада в 300—400 рублей и доплаты за статус молодого специалиста — 250—300 рублей. Также ему платили за классное руководство, за стаж в госучреждении (немного) и замены (по 4 рубля за один урок).

— Уроков было достаточно много. Каждый день стабильно по 6—7. Поначалу казалось, что это неподъемная нагрузка, однако со временем начинаешь входить в этот бешеный ритм и относиться ко всему проще, — рассказывает молодой человек. — Но важно помнить, что через два года статус молодого специалиста снимают. Следовательно, зарплата снижается до 800 рублей.

Подработать в школе, по словам Дмитрия, можно. Есть несколько способов.

— К примеру, организовать платный факультатив. Как правило, руководство только «за», потому как это дополнительный заработок и для школы, — отмечает он. — Либо можно занять позицию организатора различных олимпиад и конкурсов (по типу «Лингвистенка», «Зубренка» и прочих). Также есть возможность администрировать сайт школы или гимназии. В таком случае дополнительно можно заработать до 100—200 рублей в месяц.

Дмитрий объясняет: условия труда напрямую зависят от руководства учреждения образования. Его руководство было достаточно лояльным, поэтому не требовало заполнения огромного количества бумаг.

— Можно было спокойно сконцентрироваться на работе, тем самым повысив качество проводимых уроков, — говорит молодой педагог. — Основных требований ко мне как к учителю не так и много: для каждого урока должен быть написан план, на уроке нужно стараться использовать только английский язык, к началу каждого учебного года должна быть подготовлена папка с документацией. В целом работа учителя сложна лишь поначалу: необходимо влиться в атмосферу, познакомиться с учащимися и их родителями, принять во внимание особенности каждого ученика. Потом становится легче.

«Сходишь в магазин, вроде ничего серьезного не купишь, а цифра в чеке заходит за 30 рублей»

Живя с женой и котом, Дмитрий только на питание тратит около 700 рублей в месяц, из которых 60 рублей уходят на корм питомцу. Молодой человек уверяет: никаких дорогостоящих продуктов типа красной рыбы, креветок или говядины они не берут. Только необходимое.

— Стараемся подбирать продукты таким образом, чтобы питание было разнообразным. Огромным преимуществом считаю тот факт, что мы с женой практически не употребляем алкоголь, который здорово нагрузил бы бюджет, — уточняет он. — Регулярные передачки от бабушек позволяют насладиться всеми прелестями деревенской жизни в виде свежих яиц, овощей, фруктов. В последнее время стал удивляться ценам на продукты. Бывает, сходишь в магазин, вроде ничего серьезного не купишь, а цифра в чеке заходит за 30 рублей.

Еще около 70 рублей зимой и 40 летом уходит на «коммуналку». За съем жилья молодые люди не платят: однокомнатная квартира в 37 квадратных метров досталась Дмитрию от дедушки. Также учитель не тратится и на проезд, потому что живет недалеко от гимназии.

— Сейчас основная статья расходов — это ремонт, поскольку квартира от дедушки досталась в плохом состоянии. Мебель брали в рассрочку, работы в основном делаем сами, — говорит молодой человек. — Удивляюсь ценам на строительные услуги. Когда потребовался сантехник для замены труб в туалете и ванной, был слегка шокирован ценником в $250 только за работу (без материалов). Понимаю, что хорошая работа должна хорошо оплачиваться, но все равно с целью экономии стараюсь многое делать своими руками.

«Не раз и не два замечал, насколько некоторые педагоги устали от огромной нагрузки»

На крупные покупки пара, как правило, оформляет рассрочку либо начинает собирать заранее. Откладывать сейчас, когда в квартире идет ремонт, у молодых людей не выходит.

— Про отпуск. Наверно, можно раз в пять лет позволить себе выехать на недорогой курорт, если сократить расходы, но пока это не удавалось, — объясняет Дмитрий. — В целом зарплаты хватало для довольно скромной жизни в Беларуси. Не сказал бы, что при таких доходах можно ни в чем себе не отказывать, но если подойти к планированию бюджета с умом, то прожить можно.

Комфортным для себя уровнем заработка Дмитрий называет сумму в 2000 рублей. Но считает, что таких денег в сфере образования не заработать.

— Моя зарплата была вполне неплохой по сравнению с другими учителями, однако я считаю, что этого все равно недостаточно для такой важной и сложной работы, — рассуждает он. — Не секрет, что многие родители дополнительно нанимают репетиторов для того, чтобы подтянуть знания своего ребенка перед поступлением. Почему же так? Возможно, если бы зарплаты у педагогов были выше, то и качество образования бы заметно поднялось. Дети по-другому относились бы к школе, да и учителя переосмыслили бы подход к обучению. В процессе работы не раз и не два замечал, насколько некоторые педагоги устали от огромной нагрузки за мизерную плату. Все-таки учитель — это человек, который на протяжении 9—11 лет является для ученика вторым родителем, оказывая огромное влияние на становление будущей личности.

Александра: «За последний месяц работы получила 570 рублей с вычетом налогов»

Александре 21 год, и она минчанка. После платного обучения в колледже она устроилась на работу учительницей в одну из столичных школ.

— За последний месяц работы получила 570 рублей с вычетом налогов, хотя в середине года зарплата была 600—650 рублей, — рассказывает она. — Надбавки для молодого специалиста мне как учащейся платного отделения колледжа не положены. Поэтому в мою зарплату входили оклад, плата за отработанные часы, а также надбавки, положенные абсолютно всем учителям. Было желание перейти на контракт в течение учебного года и получать доплату за него (приблизительно 70 рублей). Но администрация каждый раз уходила от ответа, держа меня на договорной системе.

В первый год работы нагрузка у Александры была 23 часа, также девушка вела платные услуги.

— Также в мои обязанности входило ведение печатных и электронных журналов, дежурство на переменах, работа в субботу, когда проводились школьные мероприятия, — объясняет она. — В тот год было очень много спорных и обидных моментов, но мне хотелось продолжать работать в этой сфере. Во-первых, я люблю свой предмет. Во-вторых, не меньше люблю детей. Могут забыть рабочую тетрадку, но никогда — обнять при встрече.

На второй год работы Александра взяла классное руководство. Нагрузка выросла до 29,5 часа в неделю. В реальности же — гораздо больше.

— Сама должность классного руководителя предполагает постоянную вовлеченность в жизнь ребят. Иногда это очень выматывает — трудно найти время на себя и свою личную жизнь. Еще сложнее осуществлять ежедневную связь с родителями — не все придерживаются уважительной формы общения, — говорит учительница. — Но такие ситуации оттесняются на задний план в сравнении с той обратной связью, которую получаешь от детей. До того момента как я стала классным руководителем, с трудом понимала родителей в многодетных семьях: как можно уделять равное внимание и время при воспитании 3—4 детей. В итоге поняла, что смогла полюбить целый класс.

Александра уточняет, что у педагога в школе сейчас есть возможность подработать: можно вести платные уроки. Нужно только собрать группу от 10 человек.

— Кроме проведения занятий в обязанности входит заполнение графика посещаемости, а также расчет суммы, которую должен заплатить ученик в конце месяца в зависимости от посещения. Тем же занималась и бухгалтерия, но почему-то все учителя должны были подавать подобный график и нести за него ответственность, — отмечает девушка. — Стоимость академического часа — 5 рублей. За каждое занятие педагогу платят такую же сумму. Все остальное — в бюджет школы. За задолженности учащихся несут ответственность тоже учителя, которые, по словам администрации, должны производить обзвон родителей и убеждать их оплатить услуги.

— Также у педагогов есть возможность участвовать в различного рода конкурсах, за победу в которых полагается денежное вознаграждение. Мне довелось поучаствовать в одном из таких мероприятий, но увидеть плюс к зарплате — нет, — добавляет Александра.

«Молодой специалист, беря нагрузку на ставку, должен получать хотя бы 1000 рублей»

Александра, как уже было сказано, минчанка, поэтому на жилье ей тратиться не приходилось. Но говорит, что у иногородних коллег на аренду комнаты и «коммуналку» уходила почти вся зарплата.

— На продукты приходилось просить у родителей, — отмечает она.

Ежемесячные траты девушки выглядят так: 50 рублей на проезд, 60 рублей на телефон (чуть меньше на каникулах), 100 рублей на оплату заочного обучения, 200 рублей на продукты и питание в рабочее время.

— Все, что оставалось (в первый год работы — рублей 30—50, во второй — 150—200), тратила на личные нужды, — говорит Александра. — Во время работы в школе взяла телефон в рассрочку. Других крупных покупок не делала — было понимание, что не вытяну финансово. Старалась ходить в кофейни — тогда было проще писать планы-конспекты на занятия и разбавить рутину.

Что касается возможности отложить, то у Александры с ее зарплатой делать это не получалось. А хотелось бы, говорит, и гардероб иногда обновлять, и все-таки радовать друзей и близких подарками по праздникам.

— На мой взгляд, молодой специалист, беря нагрузку на ставку, должен получать хотя бы 1000 рублей. Учителя с категорией, отдавшие своей работе десятки лет, — как минимум 2000. Каждый урок — это продукт, в который вложено огромное количество ресурсов. Для того чтобы росло его качество, должны расти люди, его производящие. Вкладывать в себя, путешествовать, расширяя кругозор, и обеспечивать семью, — объясняет девушка. — Сегодня цена за комбинированный маникюр и однотонное покрытие — 40 рублей. Сделать комплекс услуг у мастера по бровям — 50. Учителя же за одно занятие получают 3—4 рубля... Я люблю свою профессию, но вернусь в образование тогда, когда ее будут любить другие.

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