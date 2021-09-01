Афганский дипломат: Сопротивление талибам из Панджшера может распространиться на другие провинции 1.09.2021, 9:14

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фото: reuters

«Талибану» посоветовали изучить опыт советских генералов.

Действующее в горной афганской провинции Панджшер сопротивление режиму талибов (движение "Талибан") может распространиться на другие провинции страны, заявил в интервью РИА "Новости" посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

"Я уверен, что сопротивление из этой провинции распространится на другие провинции Афганистана. В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом. И сейчас они поддерживают его сына (Ахмада Масуда), и они будут сопротивляться до конца. Талибам надо изучить опыт советских генералов, как они воевали в Панджшере в 80-е годы прошлого века (но так и не смогли полностью контролировать регион - ред.). Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли", - сказал посол.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.

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