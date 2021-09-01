Руководство белорусских предприятий в панике 2 1.09.2021, 9:30

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Причиной этого стало заявление БОР.

Заявление лидера «Белорусского объединения рабочих» (БОР) Сергея Дылевского об объявлении в стране предзабастовочного состояния вызвало большой резонанс в белорусском медиа пространстве.

Популярный видео-канал «Маланка» сообщает что, руководство белорусских предприятий в панике после заявления рабочих.

И неудивительно: ведь экономическое положение в стране аховое, а большую часть своих расходов, по данным Белстата, белорусы тратят на еду.

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