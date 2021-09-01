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Ученые открыли новую природу коронавируса

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  • 1.09.2021, 9:38
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Ученые открыли новую природу коронавируса

COVID-19 не относится респираторным заболеваниям.

Американские ученые заявили, что коронавирус является сосудистым, а не респираторным заболеванием. Об этом сообщается в материале, опубликованном в научном журнале Journal Circulation Research.

По мнению авторов статьи, коронавирус в первую очередь поражает артериальную кровеносную систему, шип-белок, который образует «корону» вируса, повреждает митохондрии клеток, что приводит к поражению эндотелия сосудов и стенок сосудов.

«Мы полагаем, что развитию проблем с дыханием у пациентов с COVID-19 предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения», — сообщили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

При тяжелых формах болезни в артериях появляются тромбы, и именно сгустки крови чаще всего приводят к летальным исходам. На основе полученных данных и был сделан вывод, что COVID-19 нельзя ставить в один ряд с простудой или гриппом.

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