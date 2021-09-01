Как минчанин делает варенье из шишек и зарабатывает на этом 6 1.09.2021, 10:09

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Любимое дело превратилось в мини-бизнес.

«Однажды мне позвонили и сказали простое слово: „Продай!“. Это было неожиданно, но я продал», — рассказывает минчанин Сергей (по просьбе героя имя изменено. — Прим. ред.), который совершенно случайно занялся варкой варенья из сосновых шишек. И это дело превратилось в мини-бизнес. 33 литра этого, как он говорит, вкусного и полезного продукта разлетелись у него за 3 месяца. Мужчина рассказывает, что в будущем хочет запустить целую вареничную фабрику, ведь это занятие приносит ему не только удовольствие, но и деньги, пишет zerkalo.io.

Ниже герой материала заявляет, что варенье из шишек помогает справляться с последствиями COVID-19. Научного подтверждения этому нет, обязательно следуйте советам вашего врача.

Сергей говорит, что его вареничный бизнес начался в прошлом году.

— Мы с отцом и младшим братом прошлой весной заболели коронавирусом и лежали в одной палате две недели. Мой друг из Украины узнал, что я заболел, позвонил мне и рассказал, что у них есть традиция варить варенье из сосновых шишек, которое очень хорошо помогает восстановиться после респираторных заболеваний. Мне это показалось интересным, я стал разбираться в теме. Оказалось, что вещества, которые есть в этих шишках, действительно очень помогают легким. И раньше люди использовали настои, отвары из них, чтобы не болеть или легче дышалось при болезнях.

Собеседник также добавляет, что хоть рецепт ему дали жители Украины, на самом деле он оказался белорусским. Нашли его на нашей стороне Полесья.

— Рецепт этого варенья несложный. Единственное условие: шишки нужно собирать с середины мая до середины июня. Один месяц в год, и не больше, — продолжает Сергей. — Получилось, что как раз в мае я вышел из больницы. Решил пойти и насобирать их. Поехал к себе на родину в Могилевскую область, там у нас дом есть. Для сбора нужно выбирать молодые деревья, которым лет 7−8, невысокие, но кустистые. У сосны есть женские и мужские деревья. Так вот, лучше собирать шишки с женских. Они похожи на бочонки, более округлой формы. Мужские — вытянутые.

По словам Сергея, он собрал около 12 килограммов шишек и сперва сварил несколько банок варенья.

— Оно получилось не похожим ни на что: густой сироп янтарного цвета, в котором плавают сосновые шишки. У него действительно уникальный, ни с чем не сравнимый вкус. Объяснить, какой он именно, очень сложно, проще попробовать. Первые несколько банок мы съели вместе с семьей. Заметили, что варенье действительно помогает восстановиться после коронавируса. Начал рассказывать об этом соседям и друзьям, дарить его, чтобы попробовали. Людям варенье очень понравилось. Все дошло до того, что однажды мне позвонили и сказали простое слово: «Продай!». Это было неожиданно, но я продал.

Слухи про варенье из шишек быстро разошлись, у Сергея появлялось все больше покупателей. Наш герой говорит, что из одного килограмма шишек получается где-то 2,75 литра варенья. Он сварил все собранные 12 килограммов.

— Оно разошлось за три месяца. Одну банку емкостью 250 миллилитров, в которой помещается около 350 граммов варенья, продаю за 10 рублей, 100 миллилитров стоит 5. Это недорого. В магазинах есть импортное в небольших баночках по 18 рублей. Люди покупали его и для себя, и в подарок: оно очень эстетично выглядит, — с улыбкой отмечает собеседник.

В этом году, как говорит Сергей, он заготовил около 100 килограммов шишек. «А мои друзья в Украине насобирали в прошлом году около 7 тонн», — делится он.

— Шишки собрал, но не получилось все сварить. Пришлось уехать из Беларуси. Сейчас продукт лежит в холодильнике и ждет моего возвращения.

Рецепт мужчина не выдает, однако говорит, что себестоимость одной баночки в 250 миллилитров примерно 3 рубля. Это с упаковкой, энергозатратами, сахаром и прочим. По его словам, на варку партии варенья уходит около двух с половиной часов.

— В этом году до отъезда на варенье я заработал около 400 рублей, — рассказывает собеседник. — Собираюсь это развить в бизнес. Может, даже фабрику сделать. Я полжизни крутил гайки. А когда начал варить варенье, понял, что гайки — это совершенно не мое. Сейчас у меня много идей. К примеру, пробовал варить лавандовое варенье. Оно получилось тоже очень вкусным. Испробовал его на друзьях, мужчинам оно не очень нравится, а вот девушки в восторге. На лавандовом варенье в прошлом году я заработал около 600 рублей. Еще около 1400 — на сладости их шишек. Это дело на самом дели приносит деньги. Мне нравится этим заниматься, стараюсь делать качественно, потому что я в принципе педантичный человек.

В перспективе Сергей рассматривает возможность продажи варенья, к примеру через кофейни.

— У меня есть знакомый, у которого кофейня. Предложил ему попробовать продать. Он одобрил идею. Принес ему 5 маленьких баночек. Договорились, что если будет спрос — я принесу еще. Через 1,5 часа он мне позвонил и спрашивает: «А еще есть? Все, что есть, неси сюда!» — делится собеседник.

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