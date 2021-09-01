Найден ключ к разгадке тайны свитков Мертвого моря 1 1.09.2021, 10:23

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Кумранские рукописи насчитывают примерно две тысячи лет.

Археолог Даниэль Вайнстуб из Израиля сделал заявление относительно того, что ему удалось приблизиться к разгадке тайны, связанной с Кумранскими рукописями. Свитки были обнаружены рядом с Мертвым морем, а их возраст составляет примерно две тысячи лет.

Об этом сообщает Religions (перевод — planetanovosti.com).

Они датируются периодом с III века до нашей эры до I века нашей эры и содержат религиозные тексты. До сегодняшнего дня ученые не могут сказать, кто именно их написал. Кроме того, есть множество и других важных вопросов. К примеру, почему были обнаружены исключительно общественные здания в Кумране и ни единого жилого дома? Почему было обнаружено множество ритуальных ванн и глиняных кувшинов в том месте, где обитало совсем немного людей?

По версии ученого, данный район находился в непосредственной близости от ессеев, которые могли не жить там на постоянной основе, но при этом регулярно посещали Кумран для того, чтобы провести ежегодный праздник «принятия завета». Данное предположение подтверждается не только результатами раскопок, но еще и текстами рукописей. Скорее всего, церемония была максимально подробно описана в документе из Средневековья, который нашли в Каирской генизе. Он был скопирован из источника, который появился примерно в 1000 году до нашей эры.

Археолог добавил, что его теория учитывает еще и тот факт, что свитки могли быть написаны не в самом Кумране. Он больше склоняется к тому, что рукописи привезли в пещеру с разных уголков страны и они хранились там на протяжении многих десятилетий.

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