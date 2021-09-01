В ВОЗ рассказали, что означает появление нового «мю»-штамма коронавируса 1.09.2021, 11:21

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Он был обнаружен в Колумбии.

Новая мутация коронавируса, распространившаяся в Колумбии, является вариантом, который представляет интерес для специалистов ВОЗ.

Об этом сообщили на сайте организации.

В заявлении говорится, что штамм Мю впервые был обнаружен в Колумбии еще в январе 2021 года. На сегодняшний день 39% всех новых обнаруженных случаев заболевания связано с данной мутацией.

По имеющимся данным, в мире выявлено более 3,7 тысячи случаев заболевания штаммом Мю. Больше всего заболевание фиксируется в странах Центральной и Латинской Америки.

При этом. штамм Мю проник и на террриторию Европы. Случаи заражения этим штаммом выявлены в Испании, Италии, Бельгии и Нидерландах. Также штамм уже добрался и до США.

Согласно данным исследований ученых Биомедицинского университета Рима и университета Брешиа, у пациентов, вакцинированных Pfizer/Biontech, наблюдается хорошая сопротивляемость штамму Мю.

Ученые заявили, что этот штамм имеет как новые, так и уже известные мутации шипа коронавируса.

ВОЗ также изучает ряд других мутаций коронавируса — Эта (Великобритания и Нигерия), Йота (США), Каппа (Индия) и Лямбда (Перу).

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