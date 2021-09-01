закрыть
1 сентября 2021, среда, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ВОЗ рассказали, что означает появление нового «мю»-штамма коронавируса

  • 1.09.2021, 11:21
  • 1,298
В ВОЗ рассказали, что означает появление нового «мю»-штамма коронавируса

Он был обнаружен в Колумбии.

Новая мутация коронавируса, распространившаяся в Колумбии, является вариантом, который представляет интерес для специалистов ВОЗ.

Об этом сообщили на сайте организации.

В заявлении говорится, что штамм Мю впервые был обнаружен в Колумбии еще в январе 2021 года. На сегодняшний день 39% всех новых обнаруженных случаев заболевания связано с данной мутацией.

По имеющимся данным, в мире выявлено более 3,7 тысячи случаев заболевания штаммом Мю. Больше всего заболевание фиксируется в странах Центральной и Латинской Америки.

При этом. штамм Мю проник и на террриторию Европы. Случаи заражения этим штаммом выявлены в Испании, Италии, Бельгии и Нидерландах. Также штамм уже добрался и до США.

Согласно данным исследований ученых Биомедицинского университета Рима и университета Брешиа, у пациентов, вакцинированных Pfizer/Biontech, наблюдается хорошая сопротивляемость штамму Мю.

Ученые заявили, что этот штамм имеет как новые, так и уже известные мутации шипа коронавируса.

ВОЗ также изучает ряд других мутаций коронавируса — Эта (Великобритания и Нигерия), Йота (США), Каппа (Индия) и Лямбда (Перу).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»