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А ты хочешь быть рабочим, который выиграл финальную битву над хунтой?

  • Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
  • 1.09.2021, 11:28
А ты хочешь быть рабочим, который выиграл финальную битву над хунтой?
Фото: ТАСС

Революция — это великолепное время для жизни.

Революция — самое отвратительное время для жизни. Постоянно в мыслях, некогда заниматься собой, постоянно нужно что-то решать и куда-то бежать. С этим столкнулся каждый активист и волонтер. Постоянные заботы о других и, что самое главное, о будущем.

Революция — это великолепное время для жизни. Мы знакомимся с восхитительными, искренними людьми. Занимаемся тем, что действительно важно. Культура развивается, общество сплочается, такой солидарности, такого тепла не найдешь ни в одной из культур.

Мы вместе и это удивительно. И только от нас зависит будущее. Каждый решает за себя, но каждый составляет большинство. То самое большинство, которое не мейнстрим. То самое большинство, которое единство.

А кем хочешь быть ты для своих детей, когда революция пройдет? Рабочим, который выиграл финальную битву над хунтой или хатаскрайником?

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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