А ты хочешь быть рабочим, который выиграл финальную битву над хунтой?
- Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
- 1.09.2021, 11:28
Революция — это великолепное время для жизни.
Революция — самое отвратительное время для жизни. Постоянно в мыслях, некогда заниматься собой, постоянно нужно что-то решать и куда-то бежать. С этим столкнулся каждый активист и волонтер. Постоянные заботы о других и, что самое главное, о будущем.
Революция — это великолепное время для жизни. Мы знакомимся с восхитительными, искренними людьми. Занимаемся тем, что действительно важно. Культура развивается, общество сплочается, такой солидарности, такого тепла не найдешь ни в одной из культур.
Мы вместе и это удивительно. И только от нас зависит будущее. Каждый решает за себя, но каждый составляет большинство. То самое большинство, которое не мейнстрим. То самое большинство, которое единство.
А кем хочешь быть ты для своих детей, когда революция пройдет? Рабочим, который выиграл финальную битву над хунтой или хатаскрайником?
Стачке быть!
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)