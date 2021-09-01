Financial Times: Встреча Байдена с Зеленским — это проверка обещаний Америки 1.09.2021, 11:35

Глава Белого дома должен использовать встречу с украинским президентом.

В апреле 2014 года, через два месяца после революции в Украине и через месяц после того, как Россия аннексировала Крым, тогдашний вице-президент США Джо Байден прилетел в Киев. Он пообещал, что США поддержат Украину как «партнера и друга» в противостоянии российской агрессии и в проведении демократических реформ.

Сейчас новое правительство в Киеве с беспокойством наблюдает, как разворачивается внешняя политика Байдена. После кризиса в Афганистане вследствие вывода войск США встреча Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским станет проверкой верности Вашингтона американским союзникам, цитирует Financial Times «Зеркало недели. Украины».

Киев имел особые основания для надежды после победы Байдена на выборах. Предшественник Байдена Дональд Трамп «дружил» с российским президентом Владимиром Путиным.

Байден, наоборот, возглавлял политику США в отношении Украины во времена Барака Обамы. Однако два события вызвали серьезное беспокойство.

Одно из них — соглашение Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель в июле по завершению газопровода «Северный поток-2». Проект освобождает Москву от использования украинского трубопровода для экспорта газа в Европу.

Это ставит под угрозу миллиарды долларов транзитных сборов для Киева и устраняет ключевое ограничение для дальнейших военных вторжений России в Украину.

Другое событие - выход войск Америки из Афганистана, страны, которую Вашингтон поддерживал в больших масштабах для проведения либеральных реформ и предотвращения возвращению антидемократических сил.

Общей чертой оказалось желание Белого дома Байдена избавиться от иностранной «головной боли», чтобы сосредоточиться на Китае. Если США были готовы увидеть, как Талибан снова захватил Афганистан в рамках своей озабоченности Пекином, что бы делала Америка, если бы Россия начала наступление на Украину?

Некоторые чиновники подозревают, что президент США настороженно относится к Киеву после того, как окружение Трампа пыталось найти компромат на сына Байдена и его связи с Украиной. Сын Байдена Хантер был в совете директоров энергетической компании.

Такая осторожность Байдена может быть контрпродуктивной. Если Вашингтон покажет признаки компромисса относительно территориальных амбиций Путина в Украине, Пекин вряд ли воспримет серьезно идею поддержки США Тайваня, который лидер Пекина Си Цзиньпин пообещал воссоединить с Китаем.

Байден делает правильно, подчеркивая для Киева важность борьбы с коррупцией. Склонность власти в Афганистане к взяточничеству, которое также усиливалось деньгами США, способствовала возвращению талибов. Финансовая помощь Украине должна быть обусловлена прогрессом реформ.

Но Байден должен использовать свою встречу, чтобы подтвердить поддержку. Во-первых, он должен четко определить последствия для Москвы, если Россия использует «Северный поток-2», чтобы шантажировать Украину.

Во-вторых, США должны предоставить дополнительную экономическую поддержку Киеву. Поскольку иностранные инвестиции все еще сдерживаются конфликтом в Донбассе, Киев ищет поддержки США для финансирования инфраструктуры и других проектов.

Вашингтон также должен взять на себя обязательства предоставлять дополнительные военные технологии сдерживания, что увеличит цену дальнейшей агрессии для России. В апреле Москва собирала войска на границе с Украиной, после окончания «учений» Москва оставила значительную часть техники на месте.

На фоне кризиса в Афганистане Байден должен использовать встречу с Зеленским для восстановления репутации Америки как союзника, который выполняет свои обязательства, резюмирует издание.

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