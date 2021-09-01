Диетологи рассказали, как употребление сала влияет на иммунитет 2 1.09.2021, 11:42

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Один из самых ценных компонентов этого продукта — арахидоновая кислота.

Чтобы хорошенько «заправить» организм полезными веществами, диетолог рекомендует регулярно есть сало.

30 граммов сала ежедневно помогут организму функционировать правильно, пишет u-news.com.ua.

Ценной среди кислот, содержащихся в сале, является арахидоновая кислота – полиненасыщенные жирные кислоты, обладающие целым спектром полезных действий – она улучшает работу головного мозга, сердечной мышцы, влияет на работу почек и улучшает состав крови, выводя из нее лишние холестериновые бляшки.

По словам диетолога Андрея Захарова, сало содержит кислоту омега-6. Она крайне благотворно влияет на красоту и здоровье кожи: делает ее более гладкой, эластичной и увлажненной. Кроме того, именно она помогает быстрее заживать ранам и прыщикам.

Жирорастворимые витамины A, D и E, содержащиеся в сале, являются жизненно важными микронутриентами, необходимыми для нормальной работы клеток. Незаменимые эти вещества и для метаболизма белков, жиров, углеводов и электролитов, работы различных ферментных систем организма, окислительно-восстановительных процессов, свертываемости крови, рост и развитие.

Чтобы хорошенько «заправить» организм полезными веществами, диетолог рекомендует есть сало по 30 граммов в день. И лучше – с утра. Тогда и польза будет максимальной и для фигуры совсем не страшно.

По словам медика, люди, которые не любят и не едят регулярно сало, чаще болеют респираторными заболеваниями и получают осложнения на органы дыхания.

«Именно жир обеспечивает кислородный обмен и отвечает за нашу способность дышать. Поэтому если не принимать животный жир, рано или поздно это приведет к проблемам с дыханием», – говорит эксперт.

Людям, которые заняты преимущественно умственным трудом, также необходимо есть сало: сложные углеводы и жиры помогут повысить интеллектуальную активность. Поэтому можно сформировать новую семейную традицию: перед важным экзаменом или встречей обязательно есть кусочек хлеба с салом.

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