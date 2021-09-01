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Ездивший по Минску инопланетянин из «Аватара» рассказал, что с ним произошло на самом деле

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  • 1.09.2021, 11:51
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Ездивший по Минску инопланетянин из «Аватара» рассказал, что с ним произошло на самом деле

У него выдался один из самых насыщенных дней в жизни.

Вчера в Минске сотрудники ГАИ остановили Renault, за рулем которого находился мужчина в костюме главного героя киноленты «Аватар». Госавтоинспекция констатировала наличие алкоголя в крови столь необычного водителя — 1,92 промилле. Сегодня корреспонденту Onlíner удалось поговорить с этим человеком.

Водителя зовут Максим.

— Сам не рад такой популярности и всей шумихе вокруг моей истории, не по себе от того, что все это всплыло до разбора в ГАИ и окончательного решения — оно будет только завтра, — рассказал молодой человек.

Все произошло в прошлую пятницу. На работе у Максима был корпоратив, где, среди прочего, проходил конкурс на лучший костюм — там парень (вы же понимаете) должен был стать явным фаворитом на победу.

— Приз в этом конкурсе — Sony PlayStation 5. Вот я и подумал, что приходить без костюма — это неинтересно, а с таким призом есть за что постараться, да и затраты окупятся, — отметил он.

Идею подсказал друг, после чего начались масштабные приготовления. Все заняло несколько дней.

— На одну только покраску меня ушло часов 8. Плюс пришлось пережить определенные страдания: выбрил голову, оставив только ирокез, в глаза вставил желтые линзы (проносил их часов 20 вместо положенных 4, глаза теперь нужно лечить), костюм сам по себе потянул долларов на 300. В общем, все вышло сложнее, чем предполагалось с самого начала, — грустно рассказывает Максим.

Вот масштаб и серьезность подготовки и сыграли с парнем злую шутку. Регистрация костюмов началась в 17 часов, в 18 жюри определяло победителя, а «Аватар» в это время завершал последние приготовления. Он опоздал на конкурс, его к участию не допустили, вручив лишь утешительный приз. PlayStation досталась кому-то другому.

И последующие события приходится рассматривать в увязке с произошедшим. Расстройство, выпивка на эмоциях и заведомо неверное решение сесть за руль. Максим сожалеет обо всем случившемся и морально готовится к худшему. На работе парню посочувствовали, хотя в воздухе повисла какая-то неловкость: возможно, на корпоративе стоило проявить понимание и без формальностей подойти к конкурсу костюмов. Аватар ведь и правда был хорош!

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