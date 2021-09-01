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Силы сопротивления дали отпор талибам в трех провинциях Афганистана

  • 1.09.2021, 11:58
  • 3,718
Силы сопротивления дали отпор талибам в трех провинциях Афганистана
фото: reuters

Бои продолжаются.

Столкновения между силами сопротивления Афганистана и боевиками радикального движения “Талибан” продолжаются в разных районах провинций Панджшер, Парван и Баглан. Об этом в среду сообщило агентство Asvaka.

По его данным, бои начались примерно в 23:00 по местному времени (21:30 по Минску) во вторник после атаки со стороны боевиков и ведутся до сих пор.

Число погибших на данный момент неизвестно.

Во вторник представители радикалов выступили с утверждением, что им удалось захватить три важных района и перевалы Панджшера и что в ближайшее время они объявят “о полной победе”. Позднее силы сопротивления опровергли это.

На прошлой неделе в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) состоялись первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией “Талибана”. Представитель панджшерского ополчения Фахим Дашти, вопрос о достижении договоренности с радикалами о прекращении военных действий на севере Афганистана пока только обсуждается.

Ранее он отмечал, что не подчинившийся “Талибану” регион не согласен на то, чтобы в правительстве были “символические представители разных этнических групп”, и хочет добиться формирования по-настоящему инклюзивных органов.

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