Что меняется в Беларуси с 1 сентября 1.09.2021, 12:01

Основные изменения.

Naviny.by собрали основные изменения, которые вступают в силу 1 сентября 2021 года.

Меняется плата за часть услуг ЖКХ

Плата за техническое обслуживание лифта с 1 сентября будет рассчитываться исходя из общей площади квартиры, а не числа жильцов.

Получается, чем больше площадь квартиры, тем больше собственнику придется заплатить за техобслуживание лифта.

Тариф составит ориентировочно 0,0584 рубля за один квадратный метр, уточняет Минжилкомхоз.

Кроме того, с сентября коммунальщики по-новому станут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов) и электроэнергию на освещение таких помещений и работу оборудования, исключая лифт.

Плата за эти услуги тоже будет взиматься исходя из общей площади квартиры, а не количества людей, которые в ней зарегистрированы.

Вводятся ID-карты и биометрические паспорта

С 1 сентября граждане смогут получить новые документы, которые удостоверяют личность.

Речь идет об идентификационной карте и биометрическом паспорте.

Идентификационная карта представляет собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой. В ней содержится информация о владельце карты и его биометрические данные — фотография и отпечатки пальцев.

Такая карта наряду с паспортом позволяет совершать юридически значимые действия.

Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена микросхема с персональными и биометрическими данными владельца.

Новые документы можно оформить в подразделении по гражданству и миграции по месту регистрации.

Заявление заполняется автоматически, причем сделать фото и сдать отпечатки пальцев можно на месте.

Уточним, что сначала необходимо сделать идентификационную карту (по месту регистрации), а уже с ней можно приходить за биометрическим паспортом (в любое подразделение по гражданству и миграции).

Госпошлина за идентификационную карту составит 1,5 базовой величины (43,5 рубля), за биометрический паспорт — 2 базовые (58 рублей).

Для пенсионеров и инвалиды I и II группы размер госпошлины за выдачу идентификационной карты составит одну базовую (29 рублей), а биометрического паспорта — 1,5 базовой.

Как заверяют в МВД, одномоментной замены паспортов на новые биометрические документы в стране не будет. Паспорта останутся действительными до конца срока.

Более того, граждане смогут и в будущем получать простые «бумажные» паспорта.

Будет курсировать поезд Брест — Москва

С 1 сентября возобновится курсирование поезда № 28/27 Брест — Москва. Он будет следовать через станцию Барановичи-Полесские.

В первый рейс поезд отправится из Бреста 1 сентября в 18:23, а в Москву прибудет 2 сентября в 09:23, уточняет БЖД.

Обратно из России состав выйдет 2 сентября в 23:30 и прибудет в Брест на следующие сутки в 14:46.

Купить билеты на поезд могут только граждане Беларуси и России.

Пассажирам придется подтвердить отрицательный результат ПЦР-теста с помощью приложения «Путешествую без COVID-19» или иметь при себе оригинал либо копию документа на бумажном носителе о вакцинации.

Возобновляется работа некоторых маршрутов столичного транспорта

С 1 сентября восстанавливается работа по будним дням некоторых автобусных маршрутов, сообщили в «Столичном транспорте и связи».

Это маршруты № 63, 63д, 128, 185с, 186, 188с и 196.

Кроме того, в Минске возобновится работа трамвая № 9.

Дорожают автостоянки в Минске

С 1 сентября госорганизация «Гаражи, автостоянки и парковки» повышает тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках.

За хранение транспортного средства массой до 3,5 тонны на всех стоянках Минска граждане будут выплачивать 42 рубля в месяц, сообщается на сайте организации.

Исключение сделано для автостоянок № 15 (ст. метро «Молодежная») и № 92 (ул. Гикало, 1).

Для юридических лиц и ипэшников тариф на услуги составит 46 рублей ежемесячно. Столько же будет составлять цена хранения автомобилей на стоянках № 15 и № 92.

В прошлый раз услуги организации «Гаражи, автостоянки и парковки» дорожали в ноябре 2020 года.

Вырастает стоимость обучения в вузах

В некоторых ведущих вузах страны с 1 сентября повышается плата за обучение. Рост составит в среднем 10% в зависимости от специальности, курса и формы получения высшего образования.

Цены поднимают в том числе Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный медицинский университет и Белорусский государственный педагогический университет.

К примеру, если раньше год обучения в БНТУ для первокурсника на специальности «Экономика и организация производства (автотранспорт)» стоил 3633 рубля, то в новом учебном году — 3996 рублей. Те, кто изучает «Транспортную логистику (автотранспорт)», вместо 3875 рублей заплатят за учебу 4263 рубля.

Плата за обучение вырастет и в крупных вузах, которые находятся в областных центрах страны.

В числе оснований для повышения стоимости обучения руководство вузов называет увеличение в стране базовой ставки, базовой величины и минимальной заработной платы, а также рост расходов на оплату коммунальных услуг.

Закрывается платежный сервис «Беларусбанка»

«Беларусбанк» с 1 сентября прекращает поддерживать свой платежный сервис Belarusbank Pay.

Причины такого решения банк не поясняет.

При этом для клиентов банка остаются доступны аналоги. Это Samsung pay, «Кошелек Pay», Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay и Mi Smart Band 4 NFC.

Напомним, 24 июня «Беларусбанк» попал под секторальные санкции ЕС.

Уточняется работа нотариусов

С 1 сентября Минюст изменил порядок совершения нотариальных действий в Беларуси.

В конечном счете, нововведения затронут граждан.

Так, установлены случаи, при которых адрес фактического проживания гражданина может указываться с его слов в нотариальном документе.

Кроме того, уточнен порядок действий нотариуса, когда он удостоверяет завещание или соглашение об изменении/расторжении договора, а также отменяет доверенность или дарение.

Меняется цена сигарет

Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 сентября, а другие, наоборот, станут дешевле.

Так, на 10 копеек повышаются цены на некоторые виды сигарет Pall Mall, Kent, Vogue, Rothmans, Monte Carlo, Camel, Winston, Sobranie, Dunhill и Richmond.

В тоже время цена отдельных видов табачных марок Dove и Red Bor станет дешевле на 2–7 копеек.

В продаже появятся новые марки сигарет, к примеру, NZ.

Все цены на сигареты с 1 сентября приведены в специальном разделе на сайте МНС.

Во второй части обзора — другие изменения, которые произойдут в сентябре.

Открываются новые авиарейсы

«Белавиа» с 3 сентября запустит чартеры в Иорданию. На этом направлении туристам станет доступен курортный город Акаба на берегу Красного моря.

Кроме того, российская авиакомпания «Северсталь» с 9 сентября начнет летать из Череповца в Минск и обратно. Полеты продолжительностью полтора часа будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Расширяется сфера использования налички

С 5 сентября граждане смогут оплачивать таможенные платежи наличными деньгами — непосредственно должностному лицу таможенных органов.

Делать это физическим лицам разрешено в тех пунктах пропуска, где отсутствуют кассы таможни и банковские терминалы.

Об этом сказано в указе № 77от 2 марта 2021 г.

Заканчивается срок вывоза автомобилей, временно ввезенных в ЕАЭС

30 сентября заканчивается срок нахождения на территории ЕАЭС автомобилей, которые граждане временно ввезли до начала пандемии COVID-19.

«В условиях закрытых границ граждане не могли вывезти свои авто обратно в установленные сроки — это имело бы для них существенные материальные издержки», — напоминает ЕЭК.

Поэтому ЕЭК несколько раз продлевала сроки нахождения личных авто и других транспортных средств без уплаты таможенных платежей. Сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии — до 30 сентября 2021 года.

В случае если граждане не вывезут автомобили и другие транспортные средства до 30 сентября, им придется уплатить таможенные пошлины и налоги в полном объеме.

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