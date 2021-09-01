Путин где-то «потерял» 360 миллионов россиян 12 1.09.2021, 12:22

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Правитель РФ снова озвучил странные исторические версии.

Население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС в среду, 1 сентября.

Сегодня российский правитель провел встречу со школьниками во Всероссийском детском центре Океан по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

Путин обратил внимание детей на то, что на протяжении прошлого века дважды "рассыпалась российская государственность": после революции 1917 года и при развале Советского Союза.

"Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что убыль населения в России подскочила почти на 60%. Численность россиян по состоянию на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года – 143,7 млн.

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