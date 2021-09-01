Три Бастиона Свободы 1 Андрей Пионтковский

1.09.2021, 12:31

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Андрей Пионтковский

Само их существование приводит в бешенство различные ипостаси многоголовой Империи Зла.

19 августа в интервью «Известиям» второй (полуторный) человек в России Патрушев-Рязанский сладострастно предрек украинскому государству судьбу Афганистана. В идеальной картине мира этого незаурядного мыслителя лугандонские талибы входят в Киев, а не принадлежащие к одному русскому народу ино-родцы хватаются за шасси последних американских самолетов.

В тот же день на другом конце света коллективный собрат Патрушева по разуму орган КПК «Global Times» обратился с тем же предупреждением к гражданам Китайской Республики (Тайвань), требуя от них незамедлительно «вернуться а родную коммунистическую гавань».

Политбюро Тоталинтерна рассчитывает не только зафиксировать геополитическую прибыль после кабульской катастрофы США, но и стремительно ее расширить.

В Москве и Пекине автократы находятся в наркотическом опьянении от неожиданно открывшейся для них возможности. В их представлении они сегодня в шаге от исторической победы над веками ненавистной им Западной цивилизацией. Осталось только нанести 2 разящих удара: подчинить себе (любыми средствами) Украину и Тайвань. Действительно, о какой анонсированной было Байденом битве XXI-го века между демократиями и авторитарными режимами может после этого идти речь. Тысячелетний спор между Великой Ясой Чингисхана (1206) и Magna Carta Libertatum (1215) закончится за явным превосходством одной из сторон.

Соблазн огромен. От него почти невозможно отказаться, особенно кремлевским. И Путин сделал вчера первый шаг. Устами Пескова он настойчиво повторил свою публичную женевскую инструкцию Байдену, которую к удивлению всей Америки тот покорно повторил на пресс-конференции 16 июня: «США могут УБЕДИТЬ Украину выполнить минские соглашения».

Байден провалил в Женеве первый же свой кастинг на роль лидера Свободного мира, к которой он (в отличие от своих двух предшественников) так серьезно относится. Весь последующий месяц, увенчавшийся заключением откровенно антиукраинского пакта Байдена-Меркель, только подтвердил этот вывод.

Но на этот раз Путин ошибся дважды. Да, он приложил в последние месяцы огромные и порой успешные дипломатические усилия, чтобы задушить Украину руками Германии, Франции и США. Апофеозом блестящей спецоперации должны были стать, по его сценарию, слова, сказанные Байденом Зеленскому сегодня в Белом Доме: «Поезжайте, молодой человек, и выполняйте минские соглашения, как Вам и советуют мои коллеги, крупные государственные деятели Макрон, Меркель, Путин».

Но эти срамные слова сегодня не прозвучат. Deep state, Конгресс не позволят их произнести. Иначе, они станут последними словами бывшего президента Байдена перед актуализацией 25-ой поправки к Конституции США.

Но самое главное в другом. Украина никогда не согласится на капитуляцию: на легализацию в ее правовом и политическом поле военно-террористического плацдарма России ОРДЛО, как этого требует Путин (а с ним и Макрон с Меркель).

В Киеве прекрасно понимают, что после провала его шестилетних минских домогательств, Путин пойдет (в самое ближайшее время) на военную эскалацию. Украина сделала свой выбор и будет его защищать. Америке ещё предстоит этот выбор сделать.

Лидер Свободного Мира это не обязательно человек, сидящий в овальном кабинете в Белом доме, 1600 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC. И не обязательно государство, которое возглавляет этот чиновник.

Лидеры Свободного Мира – это те люди и те страны, которые и в трудный час встают на защиту Великой Западной Цивилизации и ее ценностей. Сегодня это прежде всего Украина, Тайвань, Израиль. Три Бастиона Свободы, само существование которых приводит в бешенство различные ипостаси многоголовой Империи Зла.

Андрей Пионтковский, «Эхо Москвы»

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