Электрички в Беларуси будут останавливаться на некоторых станциях только по требованию пассажиров 12 1.09.2021, 12:39

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Как это будет работать?

С 6 сентября некоторые электрички в Беларуси будут останавливаться по требованию пассажиров в железнодорожном сообщении Гродно — Барановичи-Полесские, сообщает

Пассажир при отправлении поездами №6294, 6296, 6298 сообщением Гродно — Барановичи-Полесские может потребовать остановку на таких пунктах, как Войтковичи, Старая Весь, Плетяничи, Старина, Подстанция, пишет «Вечерний Гродно».

По данным сайта Белорусской железной дороги, поезд №6294 выезжает из Гродно ежедневно в 6:05 и прибывает в Барановичи 11:07. № 6296 курсирует также каждый день, выезжая в 09:17 и прибывая в конечный пукнт в 14:38. Электричка № 6298 обычно ходит ежедневно с 14:26 до 19:37.

Как сойти с поезда на этих остановках?

Пассажир должен заранее нажать кнопку вызова машиниста и сказать о том, что ему нужно выйти. По громкоговорителю ему должен ответить машинист о том, что он правильно понял информацию. В другом случае можно обратиться к сопровождающему состав кассиру.

А как сесть?

Если на таких остановках нужно сесть, то пассажир должен стоять на посадочной платформе, чтобы машинист его видел.

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