Ученые обнаружили самый необычный дом, построенный в каменном веке 1.09.2021, 13:00

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Это — древнейшее из жилищ, найденных в Восточной Европе.

Люди каменного века жили как в пещерах, так и в искусственных жилищах на открытой местности. Первые значительно проще изучать археологически, поскольку там выше сохранность артефактов, да и количество подходящих для человека пещер почти в любой местности невелико. В то же время особенности устройства жилищ, возведенных на открытой местности, дают множество деталей по материальной культуре древних популяций. Узнав, из чего построены их жилища, проще понять общий технологический уровень развития того времени. Поэтому для археологов следы проживания людей палеолита вне пещеры особенно ценны.

Вадим Степанчук (Vadim N. Stepanchuk) из Института археологии Национальной академии наук Украины в журнале L’Anthropologie описал древнейшее из пока обнаруженных в Восточной Европе жилищ человека современного типа на открытой местности. Речь идет о стоянке Мира в низовьях Днепра.

В слое возрастом 31-32 тысячи лет исследователи обнаружили следы осенне-зимнего обитания, в том числе жилища. Особенно важны там свидетельства гниения дерева в круглых лунках на стоянке. Такие «шестовые отверстия» известны археологам как признаки каркасных легких жилищ типа современных чумов. На месте самого жилища почва имеет характерные следы длительного проживания — включая кости животных, добытых охотниками.

Если от предшествующих эпох до нас дошло мало остатков жилых сооружений, то для верхнего палеолита их сохранилось довольно много. Жилища различаются по размерам, форме, конструктивным особенностям и материалам. Иногда для постройки использовали кости мамонта или других крупных животных. Например, на сибирских стоянках Мальта и Буреть строительным материалом выступали камень и рога северных оленей, в некоторых других случаях использовали крупные камни разных форм. Все эти твердые материалы служили для создания цоколя жилой конструкции и укрепления его каркаса, который, вероятно, состоял из деревянных жердей.

Общая площадь жилища — 14,5 квадратного метра. Интересно, что Степанчук предполагает возможность «двойного» жилища: наружного — грубой сферической формы, а также «вписанного» в него внутреннего, меньшего по размеру. Что-то подобное иногда делают с крупными палатками и сейчас, разбивая крупную и помещая внутри более мелкую.

Такое «двухслойное» жилище действительно могло иметь смысл: климат в этом районе 31 тысячу лет назад был холодным, а местность — безлесой (в ледниковые периоды крупные леса в континентальной Евразии практически не существовали). Для этих районов характерны сильные холодные ветры, из-за которых любое жилище на открытой местности требовало надежной защиты его обитателей.

Вход в жилище, судя по наличию там нескольких очагов (по этнографическим данным, обычно они «отсекают» холодный воздух от входа), был ориентирован на восток, в сторону берега Днепра. Зона первого, «внешнего» жилища показывает множество осколков каменных орудий. Внутренняя полностью свободна от них. Зато в ней много следов горения материалов, содержащих органику. Вероятно, там готовили мясо на огне и спали, в то время как зазор между «внешним» каркасным жильем и «внутренним» использовали для изготовления и хранения каменных орудий.

На месте стоянки нашли много костей крупных млекопитающих, включая лошадей. По всей видимости, они были добычей охотников, промышлявших ими в осенне-зимний период. Выбор места стоянки можно объяснить близостью днепровских порогов. В ледниковом периоде осадков было меньше, чем сейчас, и современные пороги могли выполнять функцию бродов. Осенью через подобные места часто переправляются группы диких травоядных, поэтому охотникам легко найти себе добычу именно в таких районах.

Автор работы отмечает, что Мира показывает древнейший известный в Восточной Европе пример жилья на открытой местности, имеющего сложную конструкцию. Ни на одной из открытых ранее стоянок (например, неандертальской стоянке Сухая Мечетка) археологи не находили остатков «двойных» жилищ.

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