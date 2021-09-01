Белорусская диаспора в Эстонии: Режим Лукашенко можно задушить, полностью лишив его экономической поддержки 1.09.2021, 13:08

Сегодня диктатор – это проблема целого региона.

С начала протестов 2020 года белорусская диаспора активизировалась в знак с солидарности с белорусами, которые начали борьбу против диктатуры в стране. Многие представители диаспоры не только помогают людям, которые были вынуждены покинуть Беларусь, но и общаются с мировыми политиками и призывают их ввести новые экономические санкции против режима.

Сайт Charter97.org поговорил с представителем Народного посольства Беларуси в Эстонии и одним из организаторов НКО «Белорусский дом» в Эстонии Виталием Молчановым

– Уже больше года белорусы в той или иной форме продолжают борьбу против диктатуры. Что вас больше всего удивило в белорусских протестах?

– Меня больше порадовало, что белорусы не останавливаются и до сих пор продолжают борьбу. В 2006, 2010, 2011 и 2015 это очень быстро заканчивалось в Беларуси, то есть, борьба продолжалась за границей, оппозиция была вынуждена выезжать все время в малых количествах. Сейчас меня больше всего удивило, что борьба продолжается в том числе и в Беларуси.

Сегодня задействована огромная масса людей, а также мировые политики. Лукашенко действительно всем надоел. Он перегнул палку настолько, что теперь мы подпиливаем ее и ждем, когда она сломается.

– Как в Эстонии освещалась и освещается тема противостояния белорусов и Лукашенко?

– Белорусская диаспора постоянно контактирует со СМИ. Я не буду вдаваться в подробности, но мы стараемся передавать в эстонские СМИ все политические события, которые происходят в Беларуси.

– В мае у белорусской диаспоры была встреча с членом Рийгикогу Эстонии, председателем комиссии по иностранным делам Марко Михельсоном. О чем была беседа? Насколько Лукашенко стал проблемой для региона?

– Марко Михельсон – это человек, который поддерживал нас еще до революции, а также солидарен с оппозиционным движением Беларуси. На этой встрече мы познакомились с ним лично. Теперь мы обмениваемся информацией.

Недавно было неожиданное решение со стороны эстонских властей, когда был назначен новый посол в Беларуси. Оказалось, что просто срок старого закончился, и его нужно было по каким-то внутренним дипломатическим моментам перевести на другую должность. Марко Михельсон лично быстро отреагировал на наше письмо и дал понять, что ничего страшного нет, Эстония как не признавала нелегитимный режим, так и не признает.

Лукашенко – это огромная проблема региона, даже несмотря на то, что у страны нет границ с Беларусью. Эстония очень сильно переживает по поводу ситуации в нашей стране. Здесь небольшая диаспора, но власти готовы принять белорусов с распростертыми объятиями и помогать. Однако по некоторым международным законам люди не могут въехать в Эстонию и просить беженство, потому что сложно получить визу и есть другие нюансы.

Несмотря на это, Эстония – одна из первых стран, которая призвала бойкотировать режим Лукашенко. На митинге 16 августа 2020 года присутствовал бывший глава эстонского парламента, а уже 17 или 18 числа Эстония заявила, что не признает выборы. Более того, это одна из первых стран, которая ввела санкции против режима Лукашенко. Под эстонскими санкциями сегодня находятся больше людей, чем в общеевропейском списке. Так что Эстония достаточно сильно поддерживает нас.

Страны Балтии находятся в очень хороших отношениях между друг другом, поэтому здесь сильно переживают насчет того, что Лукашенко использует нелегальных мигрантов из Ближневосточного региона, которые потом попадают в Литву и Латвию. Эстония помогает усиливать границу с Беларусью, она отправляет не только материальную помощь, но и сами граждане страны отправляются на территорию Литвы и Латвии, чтобы охранять границу. В общем, Лукашенко – это проблема, которую эстонцы помогают решать.

– За этот год белорусы в стране увидели силу диаспоры, которая продолжает продвигать идею санкций, а также поддерживает людей, которые были вынуждены покинуть Беларусь. Как вы считаете, насколько сегодня важно, чтобы белорусы за границей продолжали свою активность?

– Это дело каждого, но на самом деле это очень важно из-за сегодняшней ситуации, потому что мы поддерживаем повестку Беларуси. Очень много европейцев не знает, что происходит в нашей стране. Конечно, в странах Балтии знают больше, чем, например, в Португалии, которая находится подальше.

Диаспоры должны работать сообща. Мы передаем друг другу различную информацию, помогаем, когда делаем какие-то акции, обмениваемся всяческими плакатами и так далее. Безусловно, важно, чтобы белорусы поддерживали повестку в рамках каждой страны. Если она уйдет, то в следующий раз о нас вспомнят, когда режим захватит очередной самолет или когда, например, произойдет авария на АЭС, которая больше не работает, чем работает, и вообще неизвестно, что там на самом деле происходит. Экологическая проблема – это одна из глобальных проблем Европейского общества.

Естественно, мы показываем, что белорусы – мирный народ. Мы делаем культурные акции в своей стране, показываем белорусское искусство – и не только протестное, но и классическое. В Эстонии было поставлено несколько спектаклей на тему Беларуси, где играли местные артисты.

Важно продолжать свою активность. Кто бы, что ни говорил, но мы не получаем за это деньги. Естественно, кто-то занимается сейчас меньше, кто-то больше, но нет такого, чтобы люди перестали это делать.

– Санкции против режима в Беларуси в начале прошлой недели ввели Великобритания, США, Канада и Швейцария. Насколько это сильный удар по режиму Лукашенко?

– Это сильнейший экономический удар по режиму Лукашенко. Важно, чтобы страны Большой семерки вводили все больше санкций против экономики Беларуси.

Главная проблема Беларуси – Лукашенко. Как бы мы ни придумывали Конституцию, что-то еще, пока есть Лукашенко – это все очень номинально. У нас мирная революция, мы не применяем оружие – и это хорошо. Поэтому единственное, чем мы можем задушить Лукашенко – это полностью лишить его экономической поддержки.

Белорусская милиция все равно работает только за деньги. Идейных там нет, слишком плохая идеология у режима в Беларуси, ее мало кто знает. Люди, которые работают в милиции и других силовых структурах, привыкли отдыхать не в Крыму, а в Турции или хотя бы ездить на закупы в Польшу. Даже мало-мальские санкции, которые лишают силовой блок выезда за границу, сильно давят на режим. А уж тем более крупные экономические санкции, когда крупные заводы не могут производить свою продукцию. Например, БелАЗ не может поставить двигатель в свой автомобиль, значит, он будет вынужден продавать его без мотора, а это сильно уменьшает поступления в бюджет.

Экономика – это действительно то, чем можно развалить режим. Конечно, пока Россия дает деньги, но этого абсолютно мало для Лукашенко, чтобы поддерживать учителей, платить пенсии и обеспечивать другие социальные выплаты.

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