Глава МВД отправил своего экс-начальника в звании генерал-майора работать простым преподавателем 5 1.09.2021, 13:09

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Сергей Дорошко

Возможно, между ними случился конфликт.

Генерал-майор Сергей Дорошко с 2019 по июль 2021 года возглавлял Академию милиции. В прошлом возглавлял Департамент исполнения наказаний, минскую милицию. Но с приходом нового министра — Кубраков был ранее подчиненным Дорошко — карьера генерала разладилась, пишет nn.by.

Летом Сергея Дорошко сняли с должности начальника Академии МВД. По логике, генерал-майора могли бы перевести на другую генеральскую должность. Но ему придется дорабатывать до пенсии, до которой в его звании ему еще пять лет, всего лишь преподавателем — будет учить курсантов тактике внутренних войск.

Такой поворот судьбы люди, знакомые с ситуацией, связывают с непростыми отношениями с бывшим подчиненным. В 2020 году и среди преподавателей, и среди курсантов оказались недовольные действиями силовиков по подавлению протестов, применением пыток.

Сергею Дорошко в этом году исполнится 50 лет, он выпускник факультета внутренних войск МВД. Начинал командиром в конвойной бригаде воинской части в Барановичах, руководил корпусом охраны общественного порядка внутренних войск.

Пять лет (с 2012 по 2017) Дорошко руководил Департаментом исполнения наказаний, был главным над всеми тюрьмами, колониями, «химиями» и ЛТП. В 2013-м году получил медаль высшей степени «За безупречную службу». Этому не помешала скандальная история со смертью Игоря Птичкина в СИЗО на Володарского (в результате судили тюремного фельдшера).

На время руководства Департаментом пришелся всплеск числа осужденных за распространение наркотиков, преимущественно молодых людей. Их родители годами обивали пороги МВД, чтобы добиться улучшения условий. Лукашенко тогда приказывал создать для осужденных за наркотики настолько невыносимые условия, чтобы они сами просили о смерти. В колониях были созданы специальные отряды для «наркоманов», на них стали вешать отличительные цветные бирки. На нарушение прав обращали внимание и белорусские, и зарубежные правозащитники. Сейчас же многое из той практики применяется в отношении осужденных за политическую позицию.

Следующей ступенькой в карьерной лестнице для Сергея Дорошко стала минская милиция, которую он возглавлял с 2017 по 2019 год. Лукашенко, назначая его начальником, заявил:

«Хорошая практика, когда выходят наши ребята из войсковой части, омоновцы, идут, дежурят три парня — красавцы. Это демонстрация населению, что у нас порядок. И военным надо этому учиться, когда они патрулируют город. Они будут понимать, что нужны людям, а люди, глядя на них, будут понимать, что в городе спокойно».

На период, когда Дорошко возглавлял минскую милицию, выпали «Марши нетунеядцев», брутальные задержания и избиения людей в День Воли.

Спустя 16 месяцев Сергей Дорошко сменил кресло и стал руководить Академией МВД. В 2020 году, после брутальных разгонов и избиения демонстрантов, некоторые преподаватели ушли из Академии, критиковали силовиков. Неудобные вопросы задавали и курсанты — их как правило привлекали к охране общественного порядка во время массовых акций протеста.

В этом году в Академии МВД ожидался недобор на двух специальностях: на факультете милиции — «административно-правовая деятельность» и то же направление в интересах Минобороны. Поступить на бюджет и учиться на юриста мог даже троечник, набравший 135 баллов (сумма баллов за три ЦТ и среднего балла аттестата).

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